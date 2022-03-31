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    Ramazan HaberleriAyasofya'da 88 yıl sonra teravih namazı kılınacak
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    Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazı kılınacak

    Ayasofya -İ Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılacak.

    31.03.2022 - 17:33 | | ANKARA, (DHA)-
    Ayasofya'da 88 yıl sonra teravih namazı kılınacak

    Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 yıl önce ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak. Cuma günü kılınacak namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldıracak. Twitter hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah" dedi.

    ​Bu arada, pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından teravih namazları, yurt genelinde camilerde cemaatle kılınacak.

    Ayasofyada 88 yıl sonra teravih namazı kılınacak

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