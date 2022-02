Ramazan ayında hangi tesbihler çekilmeli? Ramazanda tesbih hatmi nasıl yapılır?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber en çok merak edilen konular arasında hangi tesbihler çekilir sorusu geliyor. Sadece bu soru değil ayrıca Ramazan'da tesbih hatmi nasıl yapılır merak edenler araştırma gerçekleştirmektedir. Bunu gerçekleştirmek için mutlaka gerekli bilgileri almak ve doğru şekilde uygulamak büyük öneme sahiptir.

Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde elde edilmiş bilgilere ulaşabilirsiniz. Resmi websitesi ile beraber başkanlık kapsamında sunulmuş bilgiler tesbihler nasıl çekilmeli, tesbih hatmi Ramazan'da nasıl yapılmalı sorularına bu yazı üzerinden ulaşmanız mümkün.

Ramazan ayında hangi tesbihler çekilmeli?

Ramazan ayının gelmesiyle bu mübarek ayın nasıl geçirileceği konusunda internetten çok sık araştırma yapılıyor. Özellikle Ramazan ayında hangi tesbihler çekilmeli ve nasıl yapılmalı soruları İslam alemi tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Burada ilk olarak Ramazan ayına göre tesbihlerin farklılık gösterdiğini dile getirmek gerekir. Aynı zamanda çekilen tesbih sayısı da yine Ramazan ayı için önemlidir.

Bu konuda rivayet edildiği üzere Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur; ‘’Ramazan'da her kim tesbih ya da tehlil ve tekbir getirecek olursa, gece ve gündüz perdesi ile örtülünceye kadar sevabını yazmak üzere o kişileri 70 bin melek karşılar.’’ Bu rivayete bağlı olarak o yüzden Ramazan ayında doğru tesbih ile belirli kurallara uygun şekilde tesbih çekmek büyük öneme sahiptir.

- Ramazan'ın 1. ile 10. günleri arasında, ‘’Ey iman edenlerin rahmetlisi’’ tesbihi çekilir,

- Ramazan'ın 11. ila 20. günleri arasında, ‘’Ey günahları bağışlayan’’ tesbihi çekilir,

- Ramazan'ın 21. ila 30. günleri arasında, ‘’Ey iyileri koruyan’’ tesbihi çekilir,

Bu her gün düzenli olarak yapılmalı ve belirli sayıda üzerinden farklı tesbihler eşliğinde gerçekleştirilmelidir.

Ramazan'da Tesbih Hatmi Nasıl Yapılır?

En çok merak edilen konulardan biri de Ramazan'da tesbih hatmi nasıl yapılır sorusudur. Mübarek Ramazan ayı geldiği zaman pek çok insan bunu en doğru şekilde ve her gün uygulamak istemektedir. Ayların en güzeli olarak mübarek Ramazan'da öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda, tespih hatmini doğru şekilde yerine getirebilirsiniz.

100 defa - La İlahe İllallah Muhammeder Resulullah,

100 defa - Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed,

Bunun ardından üç İhlas bir Fatiha suresi okunmalıdır.

100 defa - Vela havle vela kuvvete illa Billahil Aliyyil Aziym,

100 defa - Sübhanallah,

100 defa - Elhamdülillah,

100 defa - Allah-u Ekber,

100 defa - Subhanallahi ve Bihamdihi,

Bunun ardından yine üç İhlas bir Fatiha suresi okunacaktır. Ardından toplamda 700 kere tesbih çekilmesi gerekmektedir. Bunlar gerçekleştikten sonra mübarek Ramazan ayı içerisinde Tesbih hatmi yapmış olursunuz. Ancak burada unutulmaması gereken mutlaka günlerin kaçırılmamasıdır. Zira Ramazan ayının her günü özeldir ve bu özel günlerin hiçbiri asla atlanmamalıdır.

Allah'ın (S.A.S) isteğini ve buyruğuna göre gerçekleştirilen Ramazan ayında tesbih çekimi ile beraber tesbih hatmi yapımı, bu kural ve kaidelere uymak suretiyle eksiksiz şekilde gerçekleştirilebilir. İnsanın içine huşu ve huzur ile dolduran tesbih çekimini 1 ay boyunca Ramazan ayı süresi içerisinde uygulayabilirsiniz.

Ramazan ayı içerisinde pazartesiden başlamak suretiyle pazar gününe kadar her gün sırasıyla yukarıda verilen hatimler doğru ve eksiksiz şekilde yapılmalıdır. Güzel ibadet etmede yardım edecek ve şükretme fırsatı sağlayacak olan tesbih çekimi, Ramazan ayı boyunca tüm Müslümanların yerine getirmesi gerektiği en önemli görevler arasındadır. Bütün insanların kalbini İslam ve İnançla dolduran bu ibadet, Ramazan ayı boyunca her hafta ve haftanın her günü düzenli olarak yapılır.