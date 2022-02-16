Ramazan ayında göbek erimek için öneriler! Göbek eritmek için iftar ve sahurda yiyecek listesi ve spor

Ramazan ayında istenmeyen yağlardan ve göbeklerden kurtulmak mümkün. Ramazan ayında yapacağınız bölgesel egzersizler ile birlikte göbek eritebilecek bazı öneriler uzmanlar tarafından veriliyor.

Ramazan ayında göbek eritmek için öneriler

Ramazan ayında hem sağlıklı bir şekilde oruç tutarak hem de egzersizler ile birlikte göbek eritmek mümkün. Sahurda ve iftarda sebze ve protein ağırlıklı beslenmenin dışında, egzersizler ile birlikte göbek yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Düzenli bir şekilde egzersizler ile birlikte protein diyeti yaparak ramazan ayında uzmanların tavsiyeleriyle Ramazan ayında göbek yağlarına elveda diyebilirsiniz.

Ramazan ayında göbek eritmek için karbonhidratla beslenmenizi azaltmanız gerekmektedir.Protein diyeti ile Ramazan ayında istenmeyen yağlarınızdan kurtulabilirsiniz, ayrıca iftar ve sahur arası bol bol su içmek de Ramazan ayında kilo vermeye yardımcı olacaktır.

Göbek eritmek için iftar ve sahurda yiyecek listesi ve spor

Ramazan ayında iftar ve sahurda dikkat edeceğiniz yiyecek listeleri bulunmaktadır. İşte göbek eritmek için iftarda ve sahurda tüketmeniz gereken gıdalar;

Sahur için;

Sahurda ekmek yiyebilirsiniz. Fakat yiyeceğiniz ekmek mutlaka tam buğday ekmeği olmalıdır. Ayrıca çavdar veya kepekli ekmekte tercih edebilirsiniz. Haşlanmış yumurta tüketerek protein ağırlıklı olarak beslenmiş olursunuz. Haşlanmış yumurta tam bir protein kaynağıdır. Ayrıca tok hissetmenizi de sağlayacaktır. Sahurda 1-2 adet haşlanmış yumurta tüketebilirsiniz. Gün içerisinde oruca bağlı halsizlik hissetmemeniz açısından ceviz veya badem de sahurda tüketebileceğiniz gıdalar arasındadır. Aynı zamanda kuru hurma veya kuru incir de sahurda tüketebilirsiniz.

İftar için;

iftar Ramazan'da en önemli öğündür. Dolayısıyla göbek eritmek için iftarda hafif kalorili gıdaları tercih etmeniz gerekmektedir. Öncelikle yenilen porsiyonlar hızlı bir şekilde tüketmemeye özen göstermeliyiz. İftarda yemeğe başlamadan önce bir bardak su içmeniz önerilmektedir. Ardından ızgara tavuk veya balık tüketerek protein ağırlıklı beslenebilirsiniz. Tavuk ve balığın yanında salata da tercih ederek sebze ağırlıklı beslenebilirsiniz.

Ramazan ayında oruçlu olacağınızdan dolayı fazla ağır egzersizler yerine hafif tempolu egzersizleri tercih edebilirsiniz. Ramazan ayında göbek eritmek için uygulayacağınız egzersizler şu şekildedir;

1) Plank egzersizi

En etkili göbek eritme egzersizlerinden biridir. Bu egzersizde yüz üstü yere uzanırsınız. Aynı zamanda dirseklerinizi yere getirerek ayaklarınızı da sonuna kadar bükmeden uzatarak yapacağınız egzersiz hareketidir. Ardından bu şekilde 1 dakika bekledikten sonra bir sol bacağınızı bir de sağ bacağınızı göbeğinize çekerek 3 set olmak üzere günde 10 defa tekrar yapabilirsiniz. Ayrıca bu egzersiz yoga yaparken de uygulayabilirsiniz.

2) Ayakta bisiklet egzersizi

Ayakta yapacağınız bu egzersiz hareketi ile düzenli bir şekilde uygulamanız durumunda göbek yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Ayakta durarak bir ayağınızı dizinize kadar çekin. Ardından elleriniz ile başınızın arkasını birleştirin. Sağ bacağınızla dengenizi sağlarken sol bacağınızla da ayağınızı ileriye doğru itin. Bu şekilde tam tersini uygulayıp bu sefer de sol ayağınızla dengenizi sağlayarak sağ ayağınızı önünüze kadar itin. Bu şekilde günde 10 defa yaparak 4 set yapabilirsiniz.

3) Mekik

Ramazan ayında bol bol mekik çekerek göbek kaslarınızı sıklaştırabilirsiniz. Göbek kaslarınız sıklaştıktan sonra diğer egzersizler ve dikkat edeceğiniz besinler ile birlikte göbek yağlarınızı eritebilirsiniz. Ramazan ayında yapacağınız en hafif egzersizlerden birisi olan mekik hareketini 5 set olmak üzere 10 defa tekrarlayarak yapabilirsiniz.