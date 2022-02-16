Günlük yaşamda normal kabul gören birçok faaliyetin Ramazan ayı ruhuna uygun olup olmadığına dikkat edilmektedir. Ramazan ayının bahar ve yaz aylarına denk gelmesi ile birlikte, ramazan ayında düğün olup olmayacağı merak edilmektedir. Ramazan ayı nasıl geçirilmelidir? Ramazan ayında düğün yapılır mı? Evlilik için Ramazan ayının bitmesi beklenmeli mi? Ramazan ayında evlilik ya da düğün nasıl yapılabilir? Soruları ile Ramazan'da düğün yapılıp yapılmayacağı konusunu ele aldık.



Ramazan Ayı Nasıl Geçirilmelidir?



Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak tüm Müslüman âlemi tarafından coşku ile karşılanmaktadır. Ramazan ayı oruç tutarak geçirilmektedir. Ramazan ayında oruç tutarak İslam'ın 5 şartından biri yerine getirilmektedir. Bu ayda oruç tutarak sağlığın şükrü yapılmaktadır.



Oruç tutmanın yanı sıra güzel ve iyi amel işlemeye dikkat edilmekte, yardımlaşma ve insanlar arasında iyi ilişkiler kurulmaktadır. Herkesin birbirine karşı daha duyarlı olduğu bir ay olmaktadır. Müslümanlar Ramazan ayını ibadetle ve birlik içerisinde geçirmeye özen göstermelidir.



Ramazan Ayında Düğün Yapılır mı?



Ramazan ayının bahar ve yaz aylarına gelmesi ise düğün sezonuna denk gelmektedir. Bu durumda ise "Ramazan ayında düğün yapılır mı?" sorusu akıllara gelmektedir.



Müslümanlar Ramazan ayını ibadet ayı olarak kabul etmektedir. Ülkemizde de bu ay ibadetle ve akşam yemeği telaşı ile geçmektedir. Düğün ise günlerce süren eğlence, yeme içme ve toplanma olarak bayram havasında yapılmaktadır. Yeni nesil çiftleri düğün mantığı daha farklı bir noktaya taşımaktadır.



İslam dininde evlilik ve düğün yapmanın yasaklı olduğu bir gün ya da zaman dilimi yoktur. Ramazan ayında düğün yapmak konusunda da Ramazan ayının ruhuna uygun hareket etmek gerektiğini unutmamak gerekmektedir. Ramazan ayının başlıca ibadeti olan oruç tutmayı engellemeyecek şekilde düğün yapmanın uygun olacağı düşünülmektedir. Bir çok alim bu şekilde görüş bildirmektedir.



Evlilik İçin Ramazan Ayının Bitmesi Beklenmeli mi?



Evlilik İslam dininde her zaman güzel ve övülen bir davranış olmaktadır. Bu nedenle e evliliğin uygun olmadığı bir gün belirtilmemiştir. Evlilik ve düğün yapmak için genç bireyler teşvik edilmektedir.



Evlilik için Ramazan ayının bitmesini beklemeye gerek yoktur. Ancak nasıl bir evlilik töreni ya da düğün yapılmak istendiğine karar verilmelidir. Ramazan ayının ruhuna ve en önemli ibadeti olan oruç tutmaya engel bir ortam oluşturulmamasına özen göstermek gerekmektedir. Ramazan ayı içerisinde evlenmek ve düğün yapmak mümkün olmaktadır.



Ramazan Ayında Evlilik ve Düğün Nasıl Yapılabilir?



Ramazan ayı içerisinde dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak geçmişten günümüze Ramazan ayı içerisinde düğün yapmaya sıcak bakılmamaktadır. Genellikle Ramazan ayının bitmesi beklenmektedir. Ya da daha öncesinde yapılmaktadır. Bunun nedeni ise düğünlerin iki üç gün sürmesi, yemekli ve eğlenceli olarak yapılmasıdır.



Ancak dini açıdan Ramazan ayında evlilik ve düğün yapabilmek için bir kısıtlama bulunmamaktadır. Sadece Ramazan ayında ibadet etmeyi engellemeyecek şekilde düğün yapmaya özen gösterilmelidir.



İftar yemeği ile birlikte yapılacak bir düğün Ramazan ayında mümkün olmamaktadır. Düğünün koşuşturması ve telaşı düğün sahipleri için sağlık sorunu ve ibadetin aksamasına neden olmayacaksa düğün yapmak mümkün olmaktadır. Ramazan ayında düğün yapmanın kurallarını yerine getirebilecek çiftlerin evlenmesi ve düğün yapmasında hiç bir sakınca bulunmamaktadır.