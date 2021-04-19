Ramazan ayında Amme Suresi okumanın yararları ve faziletleri- Amme Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Amme yani Nebe "Önemli bir haber" anlamına gelmektedir. Bahsedilen bu önemli haber ise kıyamet gününün geleceğidir. Kıyamet gününde tüm evrenin kozmik düzeni bozulacak, her şey yok olacak, tüm canlılar yeniden dirilecek ve hesaba çekilecektir. Bu yüzden haberin önemi oldukça manidardır. Haberin maksadı ise kıyamette gerçekleşecek olaylar değil Kuran'ın bunu Peygamber yolu ile haber veriyor olmasıdır. İnsanlara ahiret dünyasına hazır olmaları gerektiğini ve dünyada buna göre güzel ameller işlemeleri gerektiğini beyan eder.

Ramazan ayında Amme Suresi okumanın yararları nelerdir?

Amme yani Nebe Suresi konu bakımından kıyamet gününe, yeniden doğuşa ve sonuç olarak hesap verilecek güne odaklanmıştır. İnsanlar dünya üzerinde geçici olarak yaşamakta ve sınava tabi tutulmaktadır. Bu dünyada güzel işler yapan, hayırsever ve yardımsever iyi insanlar o gün geldiğinde Allah’ın sonsuz nimetleri ile ahiret hayatını en güzel şekilde yaşayacaklardır. Lakin kötülük yapan, kul hakkı yiyen, pis işlere bulaşan kimseler ise ahiret gününde bunun hesabını misli ile vereceklerdir.

Ramazan ayı mübarek aylardan biridir. Bu ay içerisinde Amme Suresi’ni anlamak ve surenin içerisinde işlemiş olduğu konulara odaklanarak okumak oldukça önemlidir. Sureler bizlere yol göstericidir. Arapça okunması her ne kadar özel olsa dahi, amaç yalnızca sureleri okumak değil, anlamaya çalışmak ve hayata geçirmektir. Ramazan ayı içerisinde bu sureyi anlayarak okur ve hayatınıza çeki düzen verirseniz büyük sevap işlemiş olacaksınız.

Ramazan ayında Amme Suresi okumanın faziletleri nelerdir?

Nebe yani Amme Suresi'nin faziletleri oldukça fazladır. Mübarek aylardan biri olan Ramazan ayında duanın anlayarak okunması bu faziletleri daha elverişli kılmaktadır. Peygamber Efendimiz özellikle ikindi namazından sonra Amme Suresi'ni okuyan kişiye, Allah'ın bol rızık vereceğinden bahsetmiştir. Kişi dünya ağırlığında iyilik kazanır. Kıyamet gününde azabının affedileceği de nice alimler tarafından rivayet edilmiştir.

Amme Suresi genel olarak sıkıntı içerisine düşüldüğü zaman okunmaktadır. Eğer kişi bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak istiyorsa, kalp gözünü açmalı ve içten şekilde Amme Suresi'ni okuyarak Allah'tan yardım isteyebilir. Diğer yandan önemli bir eşyanın üzerine Amme Suresi'nin okunması o eşyanın korunmasına vesile olacağı rivayet edilmektedir.

Amme Suresi’ni Ramazan ayında anlayarak okuyan ve geçmiş günahlarına tövbe eden kimselerin pek çok günahını Allah affeder. Bu sure hakkında pek çok hadis mevcuttur. En önemli hadislerden biri de Amme Suresi'nin öğrenilmesi ve öğretilmesi üzerinedir. Bursevi, bu hadisin oldukça önemli olduğunu vurgulamıştır. Sureyi anlayarak okuyan, hayata geçiren, güzel işleri ahiret günü için yapan kimsenin kıyamet gününde Kevser Şarabı içeceği belirtilir.

Amme Suresi kısaca tefsiri

Amme Suresi’nin amacı insanlara öbür dünyanın da var olduğunu yeniden hatırlatmaktır. Bir an önce yaptıkları kötülüklerden vazgeçmeli ve tövbe etmelilerdir. Ayrıca işlenen bazı günahlarında geri dönüşü olmadığına odaklanır sure. Çünkü kulun kula yaptığı eziyet, zulüm, gasp gibi kötülüklerde Allah, hakkı yenen kuluna soracaktır “Hakkını ona helal ediyor musun?” Hakkı yenen kul, diğerini affetse dahi Allah kul hakkını asla affetmez.

Amme Suresi içerisinde kıyamet gününün nasıl gerçekleşeceğine dair sahnelere de yer verilmiştir. Cehennemin azabından, cennetten ve cennet nimetlerinden de bahsedilerek insana ikisi arasındaki fark anlatılmıştır. İnsan ya iyilik yolunda gidecek ve cennetin her tür güzelliğinden yararlanacaktır ya da kötülük ederek cehennemi boylayacak ve azabını en acı şekilde çekecektir.