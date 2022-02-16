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    RamazanOruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı? Banyo yapınca oruç bozulur mu?
    HaberlerRamazan Haberleri Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı? Banyo yapınca oruç bozulur mu?
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    Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı? Banyo yapınca oruç bozulur mu?

    Ramazanla birlikte gelen oruç ayrıca istenilen her zaman tutulabilir. Ancak oruç tutarken insanın aklına onlarca soru gelir ve bu sorulara cevap aranır. Bu sorulardan biri de oruçluyken banyo yapmanın oruca olan etkisidir. Banyo yapınca oruç bozulur mu? İşte yanıtı...

    16.02.2022 - 16:03 |
    Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı? Banyo yapınca oruç bozulur mu?

    Ramazan ve oruç hakkında hemen herkesin aklına takılan bir takım sorular vardır. Bunlar her sene ramazan ayı başlarken ya da ramazan ayı boyunca tereddütle kişilerin aklını meşgul eder. Bu yüzden de araştırma yapmak akılda ki soruların giderilmesi için en doğru seçenektir.

    Ramazan ayı yaklaşırken ya da başka bir zaman diliminde oruç tutacakken akla ilk gelen sorulardan bir tanesi oruçluyken banyo yapmanın orucu bozup bozmayacağıdır. Bu soruya aslında iki farklı cevap verilebilir. Çünkü banyo yapmak bazı durumlarda orucu bozabilirken bazen de bozmadan kişiler rahatça duşunu alabilir.

    Eğer oruçlu iken banyo yapılacaksa kesinlikle ağız ve burun kısmından sindirim sistemine su kaçmamasına dikkat edilmelidir. Ağız ve burun kısmından sindirim sistemine su kaçarsa bu durumda banyo orucu bozar. Ancak herhangi bir su kaçma durumu olmasa banyo yapmak orucu bozmaz. Rahatlıkla banyo yapılarak aynı zamanda oruç tutmaya devam edilebilir.

    Banyo yapınca oruç bozulur mu?

    Banyo yapmak, temizlenmek için vücudun su ile arındırılmasıdır. Banyo gün içinde her an yapılabilir. Kişiler oruçluyken de banyo yapmak isteyebilir. Oruçluyken banyo yapmanın bir sakıncası yoktur. Ancak oruçluyken banyo yapmak için bazı hususlara dikkat edilmelidir. Bu hususlar ağıza ve buruna kesinlikle su kaçırmamaktır.

    Banyo yaparken ağız ve buruna su kaçırılmaz ise oruçluyken banyo yapılabilir ve banyo yapma kesinlikle orucu bozmaz. Fakat oruçlu banyo yaparken yanlışlıkla da olsa bile ağıza ya da buruna su kaçırılır ise oruç bozulmuş olur bu durumda banyo orucu bozar.

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