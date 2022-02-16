Oruçluyken ağda yapılır mı? Ağda, epilasyon veya vücut bakımı yapmak orucu bozar mı?

Ramazan ayı şüphesiz herkes için çok önemli bir aydır. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte yapılan birçok hazırlığın yanında merak edilen birçok da sorular sorulmaktadır. Bu sorulardan birisi de Ramazan ayında yapılmaması gerekenler ve orucu bozan şeylerin neler olduğudur. Orucu bozan birçok şey olduğu kadar oruç tutarken yapılmasında hiçbir sıkıntı olmayan konularda bulunmaktadır.

Ağda, Epilasyon veya Vücut Bakımı Yapmak Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayının gelmesi ile orucu bozan haller en çok araştırılan konulardan birisidir. Bazı durumlarda oruç bozulabiliyor iken, bazı durumlarda oruç bozulmamaktadır. Kadınların en merak ettiği konulardan birisi ise ağda ve epilasyon yaptırmanın orucu bozup bozmadığı olmaktadır.

Güzelliğinden vazgeçemeyen bakımlı kadınların yaptıkları en önemli işlerden birisi de lazer, epilasyon ve vücut bakımları olmuştur. Bu durum Ramazan aylarında kadınlar için merak konusu olmaktadır. Hem bakım hem de hijyen açısından kadınların vazgeçilmez bakımlarından biri ağda işlemleridir. Ayrıca yeni teknolojinin gelişmesi ile lazer epilasyonlarda oldukça fazla tercih edilmektedir. Bu sebeple Ramazan aylarında yaptırılması gereken ağda veya epilasyon işlemleri orucu nasıl etkiler sorusu da çok sık sorulan bir sorudur.

Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı fetva ile bu sorular yanıtlarını bulmuştur. Bayanların Ramazan aylarında ağda yaptırmak veya lazer epilasyon işlemleri uygulatmak orucu bozmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı fetvada insanların vücutlarına ağda ve epilasyon yaptırmalarında hiç bir sıkıntı olmadığı, orucun bir şey yemek veya içmek gibi durumlarda bozulduğunu açıklamıştır. Bu sebeple vücuda yapılan ağda, epilasyon işlemleri orucu bozmamaktadır.

Fakat bu durumun bir istisnası bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığının belirttiği açıklamada bir kadının başka bir kadına karşı avret mahalli diz kapağı ile göbek arası olduğu açıklanmıştır. Bu sebeple zaruri ve ihtiyaç olmadığı bu yerlerin başka bir kadın veya erkeğe gösterilmesi caiz değildir. Bu sebeple lazer epilasyon veya ağda yaptırmak isteyen kişilerin bir erkek veya kadın fark etmeden yabancı bir kişiye ahvet mahallinin açılması helal değildir. Bunun yanında dokunulması da helal olmamaktadır. Bu nedenle bayanların ağda ve epilasyon işlemlerinde ahvet yerlerine yapılması orucu bozmaktadır.

Bunlar dışında bakımlı bayanların en çok dikkat ettikleri bir diğer konu ise kişisel bakımdır. Kişisel bakımda vücut bakımı yapmak tüm kadınlar için her zaman önemli bir konu olmuştur. Ramazan aylarında yapılacak bakımlarda orucu nasıl etkilediği de merak konusu olmuştur. Bu konuda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Vücuda yapılacak kişisel bakım da dudaklara ruj sürülmediği taktirde orucu bozmadığı açıklanmıştır. Dudağa sürülen rujun kişilerin dillerine değerek mideye inme durumu bulunduğundan ruj sürmek orucu bozmaktadır. Bunun dışında kişisel bakımda bayanların kendi kendilerine vücutlarına yaptıkları bakım oruç tutmaya engel değildir. Bu işlemler orucu bozmamaktadır.

Ramazanda Kişisel Bakım Ne Zaman ve Nasıl Yapılmalı?

Bayanlar kadar erkekler kişisel bakımlarına çok dikkat ederler. Fakat Ramazan ayında yapılacak kişisel bakımda hangi durumların orucu bozacağı merak edilmektedir. Tüm yıl boyunca yapılan rutin kişisel bakımlar Ramazan ayında da yapılabilmektedir. Fakat bazı istisnai durumlarda bulunmaktadır.

Ramazan ayında yapılacak kişisel bakım işlemlerinde ağız bölümü dışında uygulanan makyaj ile oruç bozulmamaktadır. Fakat dudaklara sürülecek ruj, yalanıp ağızdan mideye iner ise bu durumda oruç bozulmaktadır. Aksi taktirde oruç tutar iken makyaj yapılmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

Özellikle bayanların merak ettikleri diğer bir konu ise saç boyama işlemleridir. Oruç, bir şey yeme içme ve cinsel ilişkide bulunma gidi durumlarda bozulmaktadır. Bu sebeple saç boyamak ve saç bakımı yaptırmak orucu bozan konulardan birisi değildir.