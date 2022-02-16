Oruç tutarken regl (adet) olmak orucu bozar mı? İftara yakın regli olunca ne yapılmalı? Regli olunca yemek yenir mi?

Oruç tutarken regl (adet) olmak pek çok kadının başına gelebilecek bir durumdur. Böyle zamanlarda kadınların ne yapması ve nasıl davranması gerektiği noktasında Diyanet İşleri Başkanlığı belli bir bilgi vermektedir. Zira bu konu kafalara takılan en önemli sorulardan biri olarak öne çıkıyor. Böyle zamanlar için verilen bilgi doğrultusunda; oruç tutan bir kadın bu zaman zarfı içerisinde regl (adet) olursa eğer orucunu yarıda bırakır. Daha sonra temizlenmesi ile beraber o günün orucunu kaza eder.

Zira bu konuda iftar saatine kadar oruçlu gibi davranmak yanlış bir düşüncedir. Tabii Böyle zamanlarda oruç bırakılıp kaza edilse bile, Ramazan'ın hassasiyetine rivayet etmek önemlidir. Yani iftar saatine kadar başkalarının yanında yemek yemek veya su içmek gibi durumlardan mümkün olduğu kadar uzak kalınması önemlidir.

Oruç Tutarken Regl (Adet) Olmak Orucu Bozar mı?

Kadınlar genelde lohusalık döneminde ya da Ay hali (hayız) ismi ile bilinen özel zamanlarında namaz kılmazlar ve oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları bu oruç için kaza ederler. Bu sebepten dolayı oruç tutan bir kadın gün içerisinde regl (adet) ile karşı karşıya kalan ise orucunu bozar. Temizlenince yeniden günün orucuna kaza ederek tamamlar. Böyle zamanlarda oruç bozulmamış gibi iftara kadar beklenmemesi gerekir. Bunun yerine temizlenmek ve kaza etmek dinimizce uygun olandır.

İftara Yakın Regli Olunca Ne Yapılmalı?

Oruç tutarken gün içerisindeki bu zaman zarfında hangi saat olursa olsun aynı durum geçerlidir. Yani bir kadın eğer regl (adet) olursa ve bu iftara çok yakın olsa bile bırakmalıdır. Bu durum saatler kala ya da dakikalar kala hiç fark etmeden aynı kurala sahiptir. Mutlaka oruç bırakılmalı ve kişi temizlenmelidir. Temizlendikten sonra ise günün kalan kısmı için kaza edilir.

Sahur bittiği andan itibaren ya da iftara yakın bir zamanda regl (adet) olunsa bile bu durum her daim geçerlidir. Daha sonra iftara kadar yemeden içmeden beklenmelidir. Zira böyle durumlarda Ramazan ayının hassasiyetine rivayet etmek, İslam dininin en önemli buyruklarından biridir. Böylece o günün orucu tutmuş gibi bir sevap kazanılabilir. Tabii burada temizlenmek ve daha sonra orucun kaza edilmesi çok önemlidir.

Regli Olunca Yemek Yenir mi?

Regli (adet) olunduktan sonra o günün orucu bırakılır. Daha sonra temizlenince kaza edilir. Ancak sadece bununla sınırlı kalınmaz. Eğer bu durumdan sonra herhangi bir sağlık problemi yok ise iftar saatine kadar Ramazan ayının hassasiyetine uyulması dinimizce önemli bir husustur. Yani iftar saati gelene ve top patlayana kadar mutlaka sanki oruç tutuyormuş gibi o güne devam edilmelidir. Regl (adet) gün içerisinde hangi zaman diliminde olursa olsun bu geçerlidir.

Kesinlikle yemek yenmemeli, su içilmemeli ve özellikle sigara ile benzeri kötü alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Kişi gün içerisindeki nefsini koruma rivayetine devam etmelidir. Sahurun hemen ardından ya da İftardan hemen önce regl (adet) olunsa da aynı durum geçerlidir. Ancak sağlık konusunda bir sorun var ise o zaman başkalarından uzak bir yerde yemek yenebilir ya da su içilebilir. Yine de her ne olursa olsun sigara ve benzeri tüm kötü durumlardan uzak kalınması gerekir.