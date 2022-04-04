Ramazanın gelmesiyle birlikte pek çok kişi dengeli beslenme konusunda oldukça ihmalkar davranabiliyor. Birbirinden lezzetli Ramazan sofralarındaki çeşitler, kişinin günlük kalori miktarını aşmasına, bu da kişinin kilo almasına neden olabiliyor. Özellikle diyette olan kişiler “Kilo vermek istiyorum ya da yemek istediğim başka şeyler var. Hakkımı orada kullanmak istiyorum” şeklinde düşünerek hem yetersiz besleniyor hem de kilo alabiliyor. Diyetisyen Betül Yıldız, kişi diyette olsun olmasın Ramazan’ın iki ana öğünü olan iftar ve sahuru atlamamayı; tabakları ise sebze, protein, süt grupları, tahıl grupları dengesini kuracak şekilde şekillendirmeyi öneriyor.

SAHURDA VE İFTARDA SALATAYI SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

İftar, uzun süren açlıktan sonra yenilen ilk öğün olduğu için en dikkat edilmesi gereken öğün olduğunu söyleyen Diyetisyen Yıldız, orucu bir hurma ile açmanın kan şekeri dengesini yerine getireceğini belirtiyor. Ancak hurma konusunda aşırıya kaçmamak gerektiğinin de altını çiziyor. Dyt. Yıldız, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Orucunuzu açtıktan sonra midenizi rahatlatmak adına çok ağır olmayan çorbalarla yemeğe başlayın. Ana yemeklerde de çok yağlı olmayan, kızartmadan çok haşlama, fırında ve tencere yemeği şeklinde yemekleri tercih etmek midenizi rahat hissettirmek adına faydalı olacaktır. Sadece et ya da sadece sebze tüketmek yerine ikisinin dengesinin kurulması da öğünün daha kaliteli olmasını sağlar. Sahurda da aynı şekilde tam tahıl grubu, kaliteli protein olan yumurta, peynir grupları, tok hissettiren yağlı tohumlular tercih edilebilir. Salata ve yeşilliklere her iki öğünde de bağırsak sağlığımızı korumak için yer vermelisiniz. İftar sonrası ara öğünleri ikiye bölerek, sindirim sisteminizi çok yormadan meyve ve süt grupları, meyve ve kuruyemişler ya da sütlü tatlılar tercih edebilirsiniz. Probiyotikli yoğurtlar ya da kefir ya da yoğurt yine bağırsak problemi yaşayan bireyler için iyi bir tercih olacaktır.”

GÜNDE 1 FİNCAN YEŞİL ÇAY TÜKETİN

Yıldız, kişinin bir sağlık problemi yoksa sindirimi desteklemek ve rahatlatmak için rezene, papatya, nane, kekik çayı gibi bitki çayları tercih edilebileceğini belirtiyor. Bunların yanında günde bir fincan yeşil çayın da tüketilmesi faydalı olacağını söyleyen Yıldız, su tüketiminin önemine de dikkat çekiyor: “Sahurda 1 litre, iftarda 1 litre gibi olabildiğince zamana yayılarak günlük tüketmeniz gereken su miktarının altına düşmemelisiniz. Gün içerisindeki eksik su miktarını tamamlamak için suyun hepsini bir anda değil içebileceğiniz zamana yaymanız daha faydalı olacaktır. Ayrıca iftardan 2 saat sonra 30 dakikalık egzersizler kilo vermek isteyenleri destekler hem de midenizi rahat ettirir.”