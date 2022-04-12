Umre nedir, ne zaman yapÄ±lÄ±r? Hac ile umre arasÄ±ndaki farklar nelerdir?

Hac ibadeti ise yÄ±lÄ±n belirli zamanlarÄ±nda yapÄ±lan bir ibadet olmaktadÄ±r. Hicri takvime gÃ¶re belirlenen hac zamanÄ± Åževval, Zilkade ve Zilhicce aylarÄ± olarak ifade edilmektedir.Â

Umre Nedir?

Umre hac ibadeti dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan ve ÅŸartlarÄ± hac ibadeti ile benzerlik gÃ¶steren ibadete denilmektedir. Umreye giden MÃ¼slÃ¼manlara Mutemir adÄ± verilmektedir. Umre kelime anlamÄ± itibariyle ziyaret etme anlamÄ±na gelmektedir. Umre ibadetinin yapÄ±lmasÄ± hac ibadetinde olduÄŸu gibi Ã¶zel bir zaman dilimine baÄŸlÄ± olmamaktadÄ±r. KiÅŸiler istedikleri zaman Kabe'ye giderek umre ibadetini yerine getirebilmektedirler.

Ne Zaman YapÄ±lÄ±r?

Umre, belirli bir zamana baÄŸlÄ± olmadan gerekli ÅŸartlar yerine getirilip ihrama girerek Kabe'yi tavaf etme ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸtirilen bir ibadet olarak ifade edilmektedir. Bu ÅŸartlar arasÄ±nda tÄ±raÅŸ olup ihramdan Ã§Ä±kma ve Safa ile Merve tepeleri arasÄ±nda gidip gelme olarak belirtilen sa'y yapma bulunmaktadÄ±r. HaccÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olarak belirtilen umre ibadeti hac ibadeti gibi Zilhicce ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± ÅŸart olmamaktadÄ±r. Ä°slam dinine gÃ¶re umre yapmak sÃ¼nnet olan bir ibadet olarak belirtilmektedir.

Hac ve Umre ArasÄ±ndaki Farklar Nelerdir?

Umre ibadeti ÅŸartlarÄ± hac ibadetine gÃ¶re yerine getirilmesi daha kolay olan bir ibadet olmaktadÄ±r. Bu ibadet belli bir zamana baÄŸlÄ± olmadan yerine getirilmektedir. Belirtilen ÅŸartlara uygun olarak hazÄ±rlanÄ±p ihrama girdikten sonra tavaf yapÄ±lÄ±r. Tavaf ve sa'y yapÄ±ldÄ±ktan sonra ise saÃ§ kesilerek ihramdan Ã§Ä±kÄ±lÄ±r. Umre ibadetinde yapÄ±lmasÄ± gerekenler ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralanmaktadÄ±r:

- Umreye niyet etmek

- Ä°hrama girmek

- Tavaf yapmak

- Sa'y yapmak

- TraÅŸ olmak

Hac ibadeti ise yÄ±lÄ±n belirli zamanlarÄ±nda yapÄ±lan bir ibadet olmaktadÄ±r. Hicri takvime gÃ¶re belirlenen hac zamanÄ± Åževval, Zilkade ve Zilhicce aylarÄ± olarak ifade edilmektedir. Hac ibadeti sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerekenler ÅŸunlar olmaktadÄ±r:

- Hac ibadetinde Arafat ve MÃ¼zdelife de vakfeye durma yapÄ±lmaktadÄ±r.

- Hac ibadetinde ÅŸeytan taÅŸlama yapÄ±lmaktadÄ±r.

- Hac ibadetinde ziyaret tavafÄ± yapÄ±lmaktadÄ±r.

- Hac ibadeti kurban bayramÄ±na denk geldiÄŸi iÃ§in kurban kesilmektedir.

Umre ve Hac

Ä°slam'Ä±n beÅŸ ÅŸartÄ±ndan biri olan Hac ibadetini yerine getirmek farz olmaktadÄ±r. Uygun koÅŸullara sahip her MÃ¼slÃ¼manÄ±n bu ibadeti yerine getirmesi gerekmektedir. Hac ibadeti belirli zamanlarda yapÄ±lmasÄ± gereken bir ibadet olmaktadÄ±r. Umre ibadeti ise hac ibadetine gÃ¶re daha az meÅŸakkatli bir ibadet olmaktadÄ±r. Bir sÃ¼nnet olan umre ibadetini yerine getirmek iÃ§in belli bir zaman aralÄ±ÄŸÄ± bulunmamaktadÄ±r. Ä°stenilen zamanda yapÄ±lmasÄ± tercih edilen bir ibadet olmaktadÄ±r.

Her iki ibadet de Kabe'yi ziyaret etme usulÃ¼ esas alÄ±narak yapÄ±lmakta ve her ikisinin de sevaplarÄ±, faziletleri oldukÃ§a fazla olmaktadÄ±r.Â

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