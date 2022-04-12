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    Dini BilgilerUmre nedir, ne zaman yapÄ±lÄ±r? Hac ile umre arasÄ±ndaki farklar nelerdir?
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    Umre nedir, ne zaman yapÄ±lÄ±r? Hac ile umre arasÄ±ndaki farklar nelerdir?

    Ä°slam dininde farz olan bazÄ± durumlar vardÄ±. OruÃ§ tutmak, namaz kÄ±lmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime-i Åžehadet getirmek bu ÅŸartlardan olmaktadÄ±r. Umre ibadeti ise hac ibadeti ile benzerlik gÃ¶steren bir ibadet tÃ¼rÃ¼ olmaktadÄ±r. Kabe'nin ziyaret edilmesi usulÃ¼ ile yerine getirilen bir ibadet olan umre ibadeti vacip olan ibadetler arasÄ±nda belirtilmektedir.Â

    12.04.2022 - 16:30 |
    Umre nedir, ne zaman yapÄ±lÄ±r? Hac ile umre arasÄ±ndaki farklar nelerdir?

    Hac ibadeti ise yÄ±lÄ±n belirli zamanlarÄ±nda yapÄ±lan bir ibadet olmaktadÄ±r. Hicri takvime gÃ¶re belirlenen hac zamanÄ± Åževval, Zilkade ve Zilhicce aylarÄ± olarak ifade edilmektedir.Â 

    Umre Nedir?

    Umre hac ibadeti dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan ve ÅŸartlarÄ± hac ibadeti ile benzerlik gÃ¶steren ibadete denilmektedir. Umreye giden MÃ¼slÃ¼manlara Mutemir adÄ± verilmektedir. Umre kelime anlamÄ± itibariyle ziyaret etme anlamÄ±na gelmektedir. Umre ibadetinin yapÄ±lmasÄ± hac ibadetinde olduÄŸu gibi Ã¶zel bir zaman dilimine baÄŸlÄ± olmamaktadÄ±r. KiÅŸiler istedikleri zaman Kabe'ye giderek umre ibadetini yerine getirebilmektedirler.

    Ne Zaman YapÄ±lÄ±r?

    Umre, belirli bir zamana baÄŸlÄ± olmadan gerekli ÅŸartlar yerine getirilip ihrama girerek Kabe'yi tavaf etme ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸtirilen bir ibadet olarak ifade edilmektedir. Bu ÅŸartlar arasÄ±nda tÄ±raÅŸ olup ihramdan Ã§Ä±kma ve Safa ile Merve tepeleri arasÄ±nda gidip gelme olarak belirtilen sa'y yapma bulunmaktadÄ±r. HaccÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olarak belirtilen umre ibadeti hac ibadeti gibi Zilhicce ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± ÅŸart olmamaktadÄ±r. Ä°slam dinine gÃ¶re umre yapmak sÃ¼nnet olan bir ibadet olarak belirtilmektedir.

    Hac ve Umre ArasÄ±ndaki Farklar Nelerdir?

    Umre ibadeti ÅŸartlarÄ± hac ibadetine gÃ¶re yerine getirilmesi daha kolay olan bir ibadet olmaktadÄ±r. Bu ibadet belli bir zamana baÄŸlÄ± olmadan yerine getirilmektedir. Belirtilen ÅŸartlara uygun olarak hazÄ±rlanÄ±p ihrama girdikten sonra tavaf yapÄ±lÄ±r. Tavaf ve sa'y yapÄ±ldÄ±ktan sonra ise saÃ§ kesilerek ihramdan Ã§Ä±kÄ±lÄ±r. Umre ibadetinde yapÄ±lmasÄ± gerekenler ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralanmaktadÄ±r:

    - Umreye niyet etmek

    - Ä°hrama girmek

    - Tavaf yapmak

    - Sa'y yapmak

    - TraÅŸ olmak

    Hac ibadeti ise yÄ±lÄ±n belirli zamanlarÄ±nda yapÄ±lan bir ibadet olmaktadÄ±r. Hicri takvime gÃ¶re belirlenen hac zamanÄ± Åževval, Zilkade ve Zilhicce aylarÄ± olarak ifade edilmektedir. Hac ibadeti sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerekenler ÅŸunlar olmaktadÄ±r:

    - Hac ibadetinde Arafat ve MÃ¼zdelife de vakfeye durma yapÄ±lmaktadÄ±r.

    - Hac ibadetinde ÅŸeytan taÅŸlama yapÄ±lmaktadÄ±r.

    - Hac ibadetinde ziyaret tavafÄ± yapÄ±lmaktadÄ±r.

    - Hac ibadeti kurban bayramÄ±na denk geldiÄŸi iÃ§in kurban kesilmektedir.

    Umre ve Hac

    Ä°slam'Ä±n beÅŸ ÅŸartÄ±ndan biri olan Hac ibadetini yerine getirmek farz olmaktadÄ±r. Uygun koÅŸullara sahip her MÃ¼slÃ¼manÄ±n bu ibadeti yerine getirmesi gerekmektedir. Hac ibadeti belirli zamanlarda yapÄ±lmasÄ± gereken bir ibadet olmaktadÄ±r. Umre ibadeti ise hac ibadetine gÃ¶re daha az meÅŸakkatli bir ibadet olmaktadÄ±r. Bir sÃ¼nnet olan umre ibadetini yerine getirmek iÃ§in belli bir zaman aralÄ±ÄŸÄ± bulunmamaktadÄ±r. Ä°stenilen zamanda yapÄ±lmasÄ± tercih edilen bir ibadet olmaktadÄ±r.

    Her iki ibadet de Kabe'yi ziyaret etme usulÃ¼ esas alÄ±narak yapÄ±lmakta ve her ikisinin de sevaplarÄ±, faziletleri oldukÃ§a fazla olmaktadÄ±r.Â 

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