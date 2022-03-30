Teravih namazı tek başına kılınır mı? Evde teravih namazı kılınır mı?

Teravih namazı nafile olan ibadetler içinde bulunmaktadır. Ramazan ayı içinde kılınan bir namaz olan teravih namazını cemaatle kılmanın sevabı daha çok olmaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed zamanında önce cemaatle kılınan bu namaz daha sonra herkesin tek başına kıldığı bir namaz ibadeti olarak devam etmiştir. Ancak Hz. Ömer halife olduktan sonra bu namazı tekrar cemaatle kılmaya devam etmiştir.

Teravih Namazı Tek Başına Kılınır mı?

Teravih namazı farz olmayan sünnet olarak belirtilen ibadetlerin içine dahil edilen bir ibadet türü olmaktadır. Yatsı namazından sonra kılınması gereken bu namaz hem kişinin tek başına kılabildiği hem de camide cemaatle kılabildiği bir namaz olmaktadır. Hz. Muhammed (sav) belirttiğine göre teravih namazının faziletlerine inanarak bu ibadeti yerine getirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı ifade edilmektedir. 20 rekat olarak kılınan teravih namazı 20'den sayıca az olarak da kılınabilmektedir. İki ya da dört rekatta selam verilerek kılınan bu namazın yatsı namazının farzının kılındıktan sonra kılınması gerekmektedir.

Teravih namazı Hz. Muhammedin ilk başlarda cemaatle kıldığı bir ibadet olarak belirtilmektedir. Ancak Hz. Muhammed(sav) daha sonra bu namazın ashabına ve cemaate farz olabileceği endişesine kapılarak teravih namazını tek başına kılmaya devam ettiği ifade edilmektedir. Bu nedenle İslam alimleri Hz. Muhammed(sav)'in bu davranışından ötürü bu namazın hem tek başına hem de cemaatle beraber kılınabileceğini belirtmektedirler.

Evde Teravih Namazı Kılınır mı?

Teravih namazı nafile olan ibadetler içinde bulunmaktadır. Ramazan ayı içinde kılınan bir namaz olan teravih namazını cemaatle kılmanın sevabı daha çok olmaktadır. İslam peygamberi Hz. Muhammed zamanında önce cemaatle kılınan bu namaz daha sonra herkesin tek başına kıldığı bir namaz ibadeti olarak devam etmiştir. Ancak Hz. Ömer halife olduktan sonra bu namazı tekrar cemaatle kılmaya devam etmiştir.

Teravih namazı günümüzde de Ramazan ayında camilerde cemaatle kılınabildiği gibi camiye gelemeyecek durumda olanların evde kılabildiği bir ibadet olmaktadır. Evde tek başına kılınan bu namaz yatsı namazı vakti girdikten sonra başlayarak imsak vaktine kadar kılınabilmektedir. Yatsı namazının farzı kılındıktan sonra imsak vaktine kadar istenilen zamanda teravih namazı eda edilebilmektedir.

İslam alemi peygamberi Hz. Muhammed, kadınlarında mescitlere gidebileceklerini ancak evlerinde yapacakları ibadetlerin onlar için daha faziletli olacağını buyurmaktadır. Kadınların evlerinde yaptıkları ibadetlerden biri de teravih namazı olmaktadır.

Teravih namazı ibadetini birtakım hassasiyetleri gözeterek kadınların da camide cemaatle kılmaları mümkün olmaktadır. Kadınların camiye gelmeden önce dikkat çekecek bir şekilde giyinmemeleri ve başkasının hissedebileceği derecede koku sürmemeleri gerekli görülen hususlar arasında yer almaktadır. Bu gibi nedenlerden ötürü teravih namazı ya da diğer farz olan namaz ibadetlerinde kadınların evlerinde bu ibadetleri yerine getirmeleri buyurulmakta ancak camiye de belli hassasiyetleri gösterdikleri taktirde gelmelerinde bir sakınca bulunmamaktadır.