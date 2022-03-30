Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih Namazı kaç rekattır?

Teravih namazının kılınış şekli ise şu şekilde olmaktadır: Eğer cemaatle kılınıyorsa ilk olarak yatsı namazının 10 rekatı kılınır. Daha sonra imam teravih namazına başlayacağını cemaate duyurur. Teravih namazına İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya” diyerek başlar. Cemaattekilerinde imama uyarak niyet etmeleri gerekmektedir.

Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Teravih namazı İslam alemine özgü olan ve Ramazan ayı içinde yapılan bir ibadet türü olmaktadır. Hem kadın hem de erkeklerin kılabildiği bir namaz olan teravih namazı sünnet olarak ifade edilen bir ibadettir. Tek başına da kılınabilen bu namazı cemaatle kılmanın faydası daha fazla olmaktadır. Ramazan ayında yatsı namazının arkasından kılınan bir namaz olmaktadır. Bu namaz camide cemaatle kılındığı zaman genellikle 20 rekat olarak kılınmaktadır. Evde tek başına teravih namazı kılmak isteyen biri ise bu namazı 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 gibi farklı rekat sayıları ile kılması mümkün olmaktadır.

Teravih namazının kılınış şekli ise şu şekilde olmaktadır: Eğer cemaatle kılınıyorsa ilk olarak yatsı namazının 10 rekatı kılınır. Daha sonra imam teravih namazına başlayacağını cemaate duyurur. Teravih namazına İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya” diyerek başlar. Cemaattekilerinde imama uyarak niyet etmeleri gerekmektedir.

Niyet edildikten sonra iftitah tekbiri alınarak teravih namazına başlanır. Teravih namazı ikişer ve dörder rekatlar şeklinde kılınabilmektedir. Eğer teravih namazı ikişer rekat kılınacaksa son oturmada Tahiyyat, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir. İki rekat değil de 4 rekat olarak kılınacaksa 3.rekata Sübhaneke duasını okuyarak başlamak gerekmektedir. Bu namaz ara verilerek de kılınan bir namaz olarak belirtilmektedir. Teravih namazının kılınması bittikten sonra vitir namazının kılınması gerekmektedir. Vitir namazı da kılındıktan sonra dua edilerek namaz tamamlanmış olmaktadır.

Teravih Namazı Kaç Rekattır?

Sözlük anlamı dinlendirmek, rahatlamak olarak belirtilen teravih namazı yılın sadece belli bir zamanında yapılan bir ibadet olmaktadır. Nafile bir ibadet olduğu için yerine getirilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu namaz İslam peygamberi Hz. Muhammed (sav) tarafından kıldırıldığı için sünnet olan bir ibadet de olmaktadır. Teravih namazı vakit olarak yatsı namazını takip etmektedir. Yatsı namazının farzı kılındıktan sonra kılınması mümkün olan teravih namazı nafile bir namaz olduğu için kaçırılan teravih namazlarının yerine kazasını yapmaya gerek olmamaktadır.

Teravih namazı rekat sayısı 20 rekat olarak belirtilmiş olsa da 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat olarak da kılınan bir namaz olmaktadır. Peygamberin teravih namazını 20 rekat kıldığı bu yüzden de namazın rekat sayısının 20 olarak kabul edildiği ifade edilmektedir. Evde kılmanın da mümkün olduğu bu namazda rekat aralarında bir miktar oturmak otururken de salavat ve tehlil okunması gerekmektedir.