Ramazan ayının ardından, şevval orucunun fazileti ve Hz. Peygamber’in Şevval orucu ile ilgili hadisi merak ediliyor. Hz. Peygamber'in (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” diyerek buyurduğu Şevval ayı orucudur. Pek çok kişi Şevval orucu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Şevval orucu nedir? Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval orucunun fazileti ne? Şevval orucu ne zaman başlıyor? Şevval orucu hangi günler tutulmalı? Şevval orucu ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

Diyanet kaynaklarına göre, Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların ka

ŞEVVAL ORUCU NEDİR?

Şevval ayı orucu 2022 yılında da her sene olduğu gibi Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur. Hicri takvimin 10. ayı 2022 senesinde Ramazan Bayramı’nın ilk günü başladı.zasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

2022 ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 2022 dini günler takvimine göre Şevval ayı tarihleri şu şekilde:

- 1 Şevval 1443 - 2 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramı 1. Gün

- 2 Şevval 1443 - 3 Mayıs 2022 Salı Ramazan Bayramı 2. Gün

- 3 Şevval 1443 - 4 Mayıs 2022 Çarşamba Ramazan Bayramı 3. Gün

Şevval ayı 30 Mayıs’ta sona eriyor. Sonrasında yani 31 Mayıs’ta Zilkade ayı giriyor.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.

Yani Müslüman vatandaşlar, Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir. Böylelikle Hz. Muhammed'in buyurduğu gibi sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.

ŞEVVAL ORUCU FAZİLETİ

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR?

Ramazan ayının ardından içerisine girilen Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir. Şevval orucunu Ramazan Bayramı'nda tutmak haramdır. Şevval orucu, tıpkı Ramazan ayında tutulan oruç gibidir. İmsak vaktinde oruç başlar ve akşam ezanında oruç bozulur. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.