Sahurda ne kadar su içilmelidir? Sahurda çok su içmek zararlÄ± mÄ±dÄ±r?

Ramazan ayÄ±nda vÃ¼cutta su kaybÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±na engel olmak iÃ§in orucu aÃ§tÄ±ktan sonra sahura kadar bol bol su tÃ¼ketmek gerekmektedir. Su tÃ¼ketimini iftarda deÄŸil de sahurda arttÄ±rmak kiÅŸiyi rahatsÄ±z edebilmektedir. Sahurda Ã§ok su iÃ§mek ÅŸiÅŸkinliÄŸe, mide bulantÄ±sÄ±na ve sÄ±k idrara Ã§Ä±kmaya neden olmaktadÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda fazla su tÃ¼ketiminin kiÅŸilere bir zararÄ± dokunmamaktadÄ±r.

Sahurda Ne Kadar Su Ä°Ã§ilmelidir?

Ramazan ayÄ±nda iftar ve sahur arasÄ±nda vÃ¼cudun ihtiyacÄ± olan besinleri almaya Ã¶zen gÃ¶stermek gerekmektedir. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda da su gelmektedir. KiÅŸilerin sahip olduÄŸu aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa gÃ¶re su ihtiyaÃ§larÄ± birbirinden farklÄ± olmaktadÄ±r. OruÃ§ tutanlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k olarak 2 litre su tÃ¼ketmeleri tavsiye edilmektedir. Bu miktarÄ± iftar ve sahur arasÄ±na dengeli bir ÅŸekilde daÄŸÄ±tmak kiÅŸinin suyu zorlanmadan tÃ¼ketebilmesini saÄŸlamaktadÄ±r.

Ä°ftarda fazla yemek yemek su iÃ§meyi zorlaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r. Bu nedenle insanlarÄ±n Ã§oÄŸu sahurda fazla su iÃ§mektedirler. Bu durum saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan uygun olmayan bir durum olarak belirtilmektedir. Ä°nsanlarÄ±n sahura kadar tÃ¼ketmeleri gereken suyu ara ara tÃ¼keterek vÃ¼cutlarÄ±nÄ±n susuz kalmasÄ±na engel olmalarÄ± gerekmektedir. Sahura kadar vÃ¼cut iÃ§in gerekli su alÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±ysa sahurda 1 ya da 2 su bardaÄŸÄ± su iÃ§mek yeterli olmaktadÄ±r.

Sahurda Ã‡ok Su Ä°Ã§mek ZararlÄ± mÄ±dÄ±r?

Ramazan ayÄ±nda vÃ¼cutta su kaybÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ±na engel olmak iÃ§in orucu aÃ§tÄ±ktan sonra sahura kadar bol bol su tÃ¼ketmek gerekmektedir. Su tÃ¼ketimini iftarda deÄŸil de sahurda arttÄ±rmak kiÅŸiyi rahatsÄ±z edebilmektedir. Sahurda Ã§ok su iÃ§mek ÅŸiÅŸkinliÄŸe, mide bulantÄ±sÄ±na ve sÄ±k idrara Ã§Ä±kmaya neden olmaktadÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda fazla su tÃ¼ketiminin kiÅŸilere bir zararÄ± dokunmamaktadÄ±r.

Ramazan ayÄ±nda vÃ¼cut sÃ¼rekli su kaybetmektedir. Bu durum Ã¶zellikle hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n fazla olduÄŸu zamanlarda daha da artmaktadÄ±r. Bu nedenle Ramazanda saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde oruÃ§ tutabilmek iÃ§in su alÄ±mÄ±na dikkat etmek gerekmektedir. Ã–zellikle tansiyon ve bÃ¶brekle ilgili kronik bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bulunan kiÅŸilerin ve yaÅŸlÄ±larÄ±n sahurda ve iftarda su tÃ¼ketmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde Ã§eÅŸitli iÅŸlevsel bozukluklar ortaya Ã§Ä±kabilmektedir.Â

Ramazanda Su TÃ¼ketimi

Ramazan ayÄ±nda gÃ¼n boyu susuz kalan kiÅŸiler bu ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± oruÃ§larÄ±nÄ± aÃ§ar aÃ§maz su, Ã§ay, soÄŸuk iÃ§ecekler, meyve suyu gibi iÃ§eceklerle gidermeye Ã§alÄ±ÅŸmaktadÄ±rlar. Ancak suyun dÄ±ÅŸÄ±nda kalan sÄ±vÄ± iÃ§eceklerin suyun yerini tutmadÄ±ÄŸÄ± uzmanlar tarafÄ±ndan Ã¶nemle belirtilen bir husus olmaktadÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu sÄ±vÄ± iÃ§ecekler idrar sÃ¶ktÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ã¶zelliÄŸe sahip olduklarÄ± iÃ§in Ä°drar Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n artmasÄ±na neden olmaktadÄ±rlar. Bu nedenle gÃ¼nlÃ¼k hayatta bol bol su tÃ¼ketmeye Ã¶zen gÃ¶stermek gerekmektedir. Ã–zellikle bu durum Ramazan ayÄ±nda daha fazla olmaktadÄ±r.

Ramazan ayÄ±nda ortalama olarak 12 su bardaÄŸÄ± su iÃ§mek gerekmektedir. Ä°ftardan sonra ara ara su iÃ§meye dikkat ederek bu durumu sahurda da devam ettirmek gerektirmektedir. Fazla su iÃ§mekten midesi bulanan kiÅŸiler sularÄ±na limon ve nane ekleyebilmektedirler. Ä°nsanlarÄ±n Ã¶zellikle Ramazan ayÄ±nda dikkat etmeleri gereken husus susuzluk ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± su ile karÅŸÄ±lamalÄ± bunun yerine Ã§ay ya da baÅŸka iÃ§ecekler tercih edilmemelidir.

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