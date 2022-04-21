Ramazan umresi nedir, nasıl yapılır? Ramazan ve Şevval umresi ne zaman?

Umre kelime anlamı itibariyle Müslüman olan bir kişinin Kabe'yi hac ibadetinin yapıldığı zamanın dışında başka bir bir zaman diliminde ziyaret etmek olarak tanımlanmaktadır. Hac ibadeti gibi yapılması için belirtilen bir zamana bağlı olmadan yapılan bu ibadet için ihrama girmek, Kabe'yi tavaf etmek ve tıraş olmak gerekmektedir. Ramazan umresi ise umre ibadetinin Ramazan ayı içinde yapılması olarak ifade edilmektedir. Ramazan ayında yapılan bu ibadetin faziletleri de oldukça fazla olarak belirtilmektedir.

Ramazan Umresi Nedir, Nasıl Yapılır?

Umre, hac ibadeti dışında herhangi bir zamanda Kabe'yi ziyaret etmek suretiyle yapılan bir ibadet şekli olarak ifade edilmektedir. Hac ibadeti ile benzer yönlere sahip olan umre ibadetinde de ihrama girme, Kabe'yi tavaf yapma, tıraş olarak ihramdan çıkma ve Safa ile Merve arasında sa'y yapma şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Umre kavramı hem Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de hem de İslam dini peygamberi Hz. Muhammed(sav) yaptıklarını belirten hadislerde geçen bir terim olarak belirtilmektedir.

Usulüne uygun bir şekilde yapılması gereken bu ibadet için belirtilen bir zaman bulunmamaktadır. Kişiler yılın hangi zamanında isterlerse o zaman Umre yapmaları mümkün olmaktadır. İslam dinine göre Hac ve umre ibadetinin arka arkaya yapılması tavsiye edilmektedir. Arife günü ve kurban bayramı günleri dahil olmak üzere yılda beş günün dışında her zaman umre yapılması için uygun bir zaman olarak belirtilmektedir.

Ramazan Ve Şevval Umresi Ne Zaman?

Umre ibadeti hac ibadetine benzer yönlere sahip olsa da farz olmaması ve yapılması için belli bir zaman dilimine bağlı olmaması yönlerinden farklılık göstermektedir. Küçük hac olarak da adlandırılan umre için Müslümanların yapması gereken birtakım şeyler bulunmaktadır. Yapılması sünnet olarak ifade edilen bu ibadet bazı günler dışında her zaman yapılabilmektedir. Hac ibadetine denk gelen günlerde umre ibadeti yapılmamaktadır. Umre ibadetini yerine getiren Müslüman kişilere hacı demek yerine Mutemir yani yarı hacı adı verilmektedir.

Ramazan ayı ve Şevval ayı içinde umre ziyareti istenilen herhangi bir tarihte yapılabilmektedir. Sadece hac ibadeti için bir zaman dilimi kısıtlaması bulunurken umre ibadeti için belli bir zaman kısıtlaması olmamaktadır. Yıl içinde istenilen her vakitte umre ibadeti yapılabilmektedir. Kurban bayramının dört günü ve bu bayramın arefe günü umre ibadetini yapmak mekruh olarak ifade edilmektedir. Çünkü bu tarihlerde Müslümanlar hac ibadeti ile meşgul olmaktadır.

Ramazan ve Şevval ayları Müslümanlar tarafından önemli kabul edilen aylardan olmaktadır. Bu aylarda bir de umre ziyaretinde bulunmak yapılacak ibadetlerin faziletlerini daha da artmasını sağlamaktadır.