Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı 2022, bayram tatili kaç gün oldu?
Ramazan Bayramı merakla bekleniyor. Ramazan Bayramı'nda tatil yapacak vatandaşlar “Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor?” sorularına yanıt arıyor. Arife günü yarım gün sayılıyor, bayramın 9 gün olmasını beklenirken konu hakkında herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Peki, Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı 2022, bayram tatili kaç gün oldu?
28.04.2022 - 12:27 |
Ramazan ayında sona yaklaşılırken, bayram hazırlıkları da başladı. 1 Mayıs'ta son iftarın yapılmasıyla Ramazan ayı sona eriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimiyle de bayramın başlama ve bitiş tarihi netleşti. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Yarın bayram mı? Bayram tatili kaç gün oldu?
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı tatili bu yıl da 3 gün olarak kutlanacak. Kamu kurumlarında ise arefe günü de yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR 2022?
Arefe Günü Pazar günü başlıyor.
- Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi
- Gün: 3 Mayıs 2022 Salı
- Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba