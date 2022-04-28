°
Şehir seçiniz
    BİST2.4660.59EURO15.58-0.26USD14.810.04ALTIN900.140.25
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Dini BilgilerRamazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı 2022, bayram tatili kaç gün oldu?
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı 2022, bayram tatili kaç gün oldu?
    ABONE OL

    Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı 2022, bayram tatili kaç gün oldu?

    Ramazan Bayramı merakla bekleniyor. Ramazan Bayramı'nda tatil yapacak vatandaşlar “Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor?” sorularına yanıt arıyor. Arife günü yarım gün sayılıyor, bayramın 9 gün olmasını beklenirken konu hakkında herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Peki, Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı 2022, bayram tatili kaç gün oldu?

    28.04.2022 - 12:27 |
    Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Ramazan Bayramı’na kaç gün kaldı 2022, bayram tatili kaç gün oldu?

    Ramazan ayında sona yaklaşılırken, bayram hazırlıkları da başladı. 1 Mayıs'ta son iftarın yapılmasıyla Ramazan ayı sona eriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimiyle de bayramın başlama ve bitiş tarihi netleşti. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Yarın bayram mı? Bayram tatili kaç gün oldu?

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

    Ramazan Bayramı tatili bu yıl da 3 gün olarak kutlanacak. Kamu kurumlarında ise arefe günü de yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. 

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR 2022?

    Arefe Günü Pazar günü başlıyor.

    1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi
    2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı
    3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

     

     

      GÜNCEL HABERLER

      Almanya Federal Meclisi Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatını onayladı

      Almanya Federal Meclisi Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatını onayladı

      Japonya hükümetinden Rusya'ya "sınır dışı" tepkisi

      Japonya hükümetinden Rusya'ya "sınır dışı" tepkisi

      Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

      Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Almanya Federal Meclisi Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatını onayladı

      Almanya Federal Meclisi Ukrayna'ya ağır silah sevkiyatını onayladı

      Sıradaki Haber
      Kiraz sezonu başladı! İlk kiraz 700 TL'den satıldı

      Kiraz sezonu başladı! İlk kiraz 700 TL'den satıldı

      Sıradaki Haber
      Bayram namazı kaçta 2022, ne zaman kılınacak? Bayram namazı saati: İstanbul, Konya, Eskişehir, Elazığ, Ankara, Gaziantep, Adana ve diğer iller!

      Bayram namazı kaçta 2022, ne zaman kılınacak? Bayram namazı saati: İstanbul, Konya, Eskişehir, Elazığ, Ankara, Gaziantep, Adana ve diğer iller!

      Sıradaki Haber
      Bekçi alımı başvuru ekranı: Bekçi alımı yaş sınırı, boy kilo şartları nelerdir, 3250 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2022?

      Bekçi alımı başvuru ekranı: Bekçi alımı yaş sınırı, boy kilo şartları nelerdir, 3250 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2022?

      Sıradaki Haber