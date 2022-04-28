Ramazan ayında sona yaklaşılırken, bayram hazırlıkları da başladı. 1 Mayıs'ta son iftarın yapılmasıyla Ramazan ayı sona eriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimiyle de bayramın başlama ve bitiş tarihi netleşti. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Yarın bayram mı? Bayram tatili kaç gün oldu?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili bu yıl da 3 gün olarak kutlanacak. Kamu kurumlarında ise arefe günü de yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR 2022?

Arefe Günü Pazar günü başlıyor.