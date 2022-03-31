Mukabeleye nasıl niyet edilir, hatime başlarken nasıl niyet etmeliyiz? Mukabeleye başlamadan önce hangi dua okunur?

Ramazan ayında hatime başlayan Müslümanlar mukabeleye başlarken hangi dua edilir, sorusuna yanıt aramaya başladı. Kur'an okunmaya başlaman önce dua edilmesi faziletlidir. Peki, Mukabeleye nasıl niyet edilir?

MUKABELEYE NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen bu gelenek, iki kişiyle yapılabileceği gibi kalabalık bir grupla da yerine getirilebilir. Mukabele esnasında Kur’an-ı Kerim’i dinleyen kişilerin sessiz olmaları ve okuma esnasında saygılı bir şekilde dinlemeleri gerekir.

Arapça okunuşu

Allâhümme bi’l-hakkı enzeltehû ve bi’l-hakkı nezel. Allâhümme ‘azzim rağbetî fîhi ve’c‘alhu nûran li-basarî ve şifâen li-sadrî. Allâhümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechî ve kavvi bihî cesedî ve’rzuknî tilâvetehû ‘alâ tâ‘atike ânâe’l-leyli ve etrâfe’n-nehâri va’hşurnî me‘a’n-nebiyyi salla’llâhu ‘aleyhi veselleme ve âlihi’l-ahyâri neveytü kırâate’l-kur’âni li-rıdâi’r-rahmâni ve tenvîri kubûri ehli’l-îmâni ve rûhi şemsi seyyidi’l- enbiyâi ve kameri’l- murselîne seyyidinâ Muhammedin ‘aleyhi salevâtü’r- Rahmâni ve tardi’ş-şeytâni ve iskâti’z- zünûbi ve kabûli’t- tevbeti ve raf‘ı’d- deracâti ve’n-necâti mine’n-nîrâni ve bekâi’l- îmâni ve likâi’r- Rahmâni ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.

Anlamı

Ey Allâh’ım! Kur’ân’ı bize hak olarak indirdin. O da hak olarak indi… Allâh’ım! Kur’ân’a rağbetimi artır. Onu gözümüzün nûru, kalbimizin şifâsı kıl. Ey Allâh’ım! Lisânımızı onunla zînetlendir ve güzelleştir. Kur’ân’la yüzümüzü güzelleştir ve vücûdumuza kuvvet ver. Gece ve gündüz dâim Senin rızân için onu okumayı bahşet. Yârabbi! Beni Peygamber (s.a.v.) ve O’nun güzide âilesiyle haşreyle. Kur’ân’ı Rahmân’ın rızâsı için, ehl-i îmân kabirlerinin aydınlanması için, Resûllerin nur saçan dolunayı, Nebîlerin Efendisi ve Güneşi olan (s.a.v.) Efendimizin rûhu için, şeytanın kovulması, günâhlarımızın affı, tevbelerimizin kabûlü için, derecelerimizin yükselmesi için, ateşten kurtulmak ve îmânımızın bekâsı için, Rahmân’a kavuşmak için, Âlemlerin Rabbi olan Allâh’a hamd için, niyet ettim Kur’an okumaya.

MUKABELEYE BAŞLAMADAN ÖNCE HANGİ DUA OKUNUR?

Kuran okumaya başlarken yine Kuran-ı Kerim ayetlerinden olan aşağıdaki ayet okunabilmektedir.

"Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber'e uyduk. Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz." (Al-i İmran Suresi, 53. ayet)

Hadislerde, Fıkıh kitaplarında Kuran'a başlama duası olarak bir dua olmasa da büyük dua kitabı olan Mecmûatu'l-Ahzab'ta böyle bir dua bulunmaktadır.

OKUNUŞU

"Allahümme bil hakkı enzeltehü ve bil hakkı nezel. Allahümme azzim ragbetî fîhi vec’alhu nûran libasarî. Ve şifâen lisadrî. Allahümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechî ve kavvî bihî cesedî. Verzuknî tilâvetehu ala tâatike ânâel leyli ve etrafen nehâr. Vehşurnî mean nebiyyi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve âlihil ahyâr."

ANLAMI

"Allah'ım, inzal ve nazil kıldığın Kur'an hakkı için, Allah’ım! Kur'an'a karşı rağbetimi arttır, gözlerime Kur'an'ı ışık yap, göğsüme Kur'an'ı şifa yap. Allah'ım, Kur'an'la dilimi zinetlendir, yüzümü güzelleştir ve vücudumu da Kur'an'la kuvvetleştir. Okumasını emrin üzerine rızıklandır, gece ve gündüz Kur'an okumamı nasip et ve beni Resulü Ekrem ile ve O'nun en seçkin âl ve ashabıyla birleştir."