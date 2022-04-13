Miftah'ul Cennet duası Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Miftah'ul Cennet duası okumanın yararları ve faziletleri

Müslümanlar Allah'tan istekleri yani dilekleri bulunduğunda Allah'a seslenmenin bir yolu olarak gördükleri dilek dualarını okurlar. Bu dilek dualarından en çok okunan ve en çok tercih edileni de Miftah'ul Cennet Duasıdır.

Kelime anlamı olarak Miftah'ul Cennet demek cennete girme anahtarı manasına gelmektedir. Duanın içinde Kuran ayetleri de vardır. Sadece dileklerin yerine getirilmesi için değil okuyan kişinin imanını güçlendirmek için de edilmektedir.

Miftah'ul Cennet Duası Türkçe Arapça Okunuşu

Miftah'ul Cennet Duasının Arapça okunuşuna baktığımızda birden fazla Kuran ayetiyle karşılaşırız. Çünkü bu dua Kuran ayetlerinin sırasıyla okunmasıyla gerçekleşmektedir. İşte bu duanın içerisinde yer alan Arapça Kuran ayetleri şöyle sıralanmaktadır:

Bakara Suresi 137. ayet

Bakara Suresi 163. ayet

İsra Suresi 24. ayet

Furkan Suresi 65. ayet

Enbiya Suresi 89. ayet

Müminun Suresi 29. ayet

Müminun Suresi 97. ayet

Furkan Suresi 74. ayet

İbrahim Suresi 40. ayet

Al İmran Suresi 193. ayet

Araf Suresi 23. ayet

Araf Suresi 126. ayet

Taha Suresi 25. 26. 27. 28. ayetler

Bu duanın Arapça okunuşu için yapmanız gereken Kuranı Kerimde yer alan bu verdiğimiz ayetleri bularak Arapça olarak okumak olacaktır.

Miftah'ul Cennet Duasının Türkçe okunuşundan bazı cümleler ise şöyledir:

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve kul rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul münzilin

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbic’alni mukimas salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel dua’

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Miftah'ul Cennet Duası Tefsiri

Tefsir İslami alanda yer alan dini bir terimdir. Tefsir demek ise yorumlamak, açıklamak manalarına gelmektedir. Yani Kuranda yer alan duaların ayetlerinin tek tek yorumlanması ve açıklanması anlamına gelmektedir.

Miftah'ul Cennet Duasının tefsirini incelediğimizde Bakara Suresi başta olmak üzere çok sayıda surenin ayetlerinin anlamlarına rastlamaktayız. Örneğin duanın içinde yer alan Bakar Suresi 163. ayetin tefsiri şöyledir:

İlahınız bir tek Allah'tır ondan başka ilah yoktur. O rahmandır, rahimdir. Allah'ım cennetine dahil eyle. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammet onun Resulüdür.

Yine Miftah'ul Cennet Duasının tefsirinde yer alan ve Kuranda geçen Furkan Suresinin 74. ayetinin tefsiri de şöyle yapılmıştır:

Ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl. Bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara iman eyle.

Miftah'ul Cennet Duasının tüm tefsirini öğrenmek için duanın içerisinde yer alan ve Kuranda geçen pek çok ayetin anlamlarını incelemeniz gerekmektedir.

Miftah'ul Cennet Duası Okumanın Yararları Yani Faziletleri

Miftah'ul Cennet Duasının yararları yani faziletleri şöyle sıralanmaktadır:

Ruhsal sıkıntılara iyi gelmektedir.

Dilek duası olduğu kadar aynı zamanda şifa duasıdır. Bu yüzden hastalara iyi gelmektedir.

Aile içi geçimsizlik ve huzursuzluk gibi durumlarda bu duanın okunması sevgi ve muhabbeti sağlamaktadır.

Bu duanın kısmet açtığına inanılmaktadır.

Bolluk ve bereketin sağlanması için de okunmaktadır.

Borcu olan kişiler borçlarından kurtulmak için bu duayı okumaktadır.

Zenginlik duasıdır.

Yolculuk esnasında olabilecek kaza ve beladan korumaktadır.

Küs olan kişiler arasında barışı sağlamaktadır.

Her türlü hacet için okunmaktadır.

Miftah'ul Cennet Duası Kaç Defa Okunmalıdır?

Miftah'ul Cennet Duasının çok kıymetli ve yararlı bir dua olmasının nedeni içerisinde Kuran ayetlerini barındırmasıdır. Bu sebepten dolayı bu dua abdest alınarak okunmalıdır. Abdest hem temizlik için hem de duaların kabul olması için etkili bir ibadettir. İslamiyet dininde bu duanın okunma zamanı olarak sabah namazı sonrası veya yatsı namazı sonrası tavsiye edilmektedir.

Duayı okunmadan önce iki rekat olacak şekilde hacet namazı kılınır. Bu namazın arkasından bu dua hangi niyetle okunacaksa kişi niyetini eder ve duayı okur. Bu duayı kişi bu şekilde yedi, beş, üç ya da kırk bir kere okuyabilir. Burada önemli olan kişinin niyeti gerçekleşene kadar düzenli olarak bu duayı okumasıdır.

Miftah'ul Cennet Duası Kuranda Var mıdır?

Miftah'ul Cennet Duası yukarıda da belirttiğimiz gibi tek bir ayetten oluşmamaktadır. Kuranda yer alan birden fazla ayetin birleşmesinden meydana gelmektedir. Bu sebepten dolayı bu dua tek başına Kuranda geçmemektedir. Fakat zaten duanın içindeki tüm ayetler Kuranda yer alan ayetlerin birleşimidir.