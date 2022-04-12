Kimler umre yapabilir, farz mıdır? Umreye gitme şartları nelerdir?

Umre ibadeti bazı mezheplere göre insanların hayatlarında bir kere de olsa yapmaları sünnet olan bir ibadet çeşidi olarak belirtilmektedir. Bu nedenle umre ibadeti mezheplere göre farklı yorumlanmaktadır. Şafi ve Hanbeli mezheplerine göre umre ibadeti farz olarak belirtilmektedir. Ancak Hanefi mezhebine göre umre ibadeti vacip olarak değerlendirilmektedir.

Farz kesinlikle yapılması gereken şeyleri ifade eden bir kavram olmaktadır. Vacip kavramı ise farz gibi kesin değil ancak yapılması makbul olan şeyleri ifade etmek anlamına gelmektedir.

Kimler Umre Yapabilir, Farz mıdır?

Umre ibadeti için Müslümanların yerine getirmeleri gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar şu şekilde belirtilmektedir:

- İhrama girmek yani kişinin kendine normal zamanlarda helal olan bazı davranışları umre zamanında yapmaması haram kılması. İhrama girmek tabiri, umre ziyareti süresince giyilmek üzere hazırlanan beyaz renk dokumaya bürünmek anlamına da gelmektedir.

- Tavaf yapmak. Kabe'nin etrafında usulüne uygun bir şekilde dönmek anlamına gelmektedir.

- Sa'y ise Safa ve Merve tepelerinin arasında dört tane gidiş üç tane dönüş olmak üzere toplamda 7 defa gidip gelme anlamına gelmektedir.

- Saç tıraş olmak. Saç tıraşı mezheplere göre farklılık göstermektedir. Mezheplerin her birine göre kısaltılacak saç oranı farklı olmaktadır.

Umre Ne Anlama Gelir?

Umre kavramının sözlük anlamı ziyaret olarak ifade edilmektedir. Umre ibadetinin amacı Kabe'yi ziyaret etmek olarak belirtilmektedir. Fıkıhta ise umre kavramı Kabe tavaf edildikten sora Safa ile Merve arasında gitme gelme olarak ifade edilmektedir.

Umre Ne Zaman Yapılır?

Umre ibadeti için özel bir vakit olmamaktadır. Hac ibadetine denk gelen günler dışında umre ibadeti her zaman yapılan bir ibadet olarak ifade edilmektedir. Hanefi mezhebine göre hac sırasında umre yapmak tavsiye edilmemektedir. Bu nedenle Hac ibadeti yapan Müslümanlara aynı anda umre yapmaları önerilmemektedir. Eğer kişi hac ibadeti ile meşgul değilse hac günlerinde umre yapabilir.

Umreye Gitme Şartları Nelerdir?

Umre ibadetini yerine getirmek için gerekli olan şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şunlar olmaktadır:

- Müslüman olmayan birinin umre yapması mümkün değildir. Bu ibadetin ön koşulu Müslüman olmaktır.

- Akıl sağlığı yerinde olmak.

- Ergenlik çağına girmiş bulunmak.

- Özgür olmak, bir başkasının boyunduruğu altında yaşamamak.

- Maddi bakımdan durumu iyi olmak, zengin olmak.

- Herhangi bir sağlık sorununa sahip olmamak.

- Kadın Müslümanların eşleri ya da bir refakatçi ile bu ziyarete gitmeleri gerekmektedir.

- Kabe yolunun güvenli olduğundan emin olmak.