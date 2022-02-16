Kenzül Arş duası nasıl okunur? Kenzül Arş duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri...

Tüm Müslümanların bilmesi gereken pek çok dua bulunmaktadır. Özellikle de Kenzül Arş duası Kuran-ı Kerim içerisinde geçmemesine rağmen sahih dualardan bir tanesidir. Kenzül Arş duası genel olarak Mecmuatul Ahzap kitabında geçmektedir. Kenzül Arş Arapça olarak okunabileceği gibi Türkçe olarak da ezberlenebilir. Genellikle hastalık, şer, dilek ve hacet gibi konularda Kenzül Arş duası tavsiye edilmektedir.

KENZÜL ARŞ DUASI NASIL OKUNUR?

Kenzül Arş duası tüm Müslümanların bilmesi gereken dualardan bir tanesidir. Genellikle zor duruma düşüldüğünde okunan bu dua kolay bir şekilde ezberlenebilir. Kenzül Arş duasının etkili olabilmesi için Fatiha, Nas, Felak, İhlas ve Kafirun duaları da üçer kez okunabilir. Bu dua okunduğu takdirde tüm varlıkların şerrinden ve her türlü hastalıklardan korunmak mümkün olur. Kenzül Arş duasının Arapça versiyonu sürekli okunarak ezberlenebilir. Arapça olarak ezberlenemiyorsa Kenzül Arş duası Türkçe olarak da ezberlenebilir.

KENZÜL ARŞ DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Kenzül Arş duasının Türkçe Arapça okunuşu şu şekildedir; Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illelahül melikül hakkul mübin. La ilahe illelahül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. La ilahe illelahü vahdehü la şerika leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitü ve hüve hayyul la yemute ebeden biyedihil hayru veileyhuil masiru ve hüve alakulli şeyin kadir. Ve bihi nesteinu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illelahü şükran lini metih. La ilahe illelahü ikraran bi rubiyyetih. Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETLERİ

Kenzül Arş duasının çok sayıda fazileti bulunmaktadır. Bu dua Allah katında çok makbul ve geri çevrilmez bir dua olarak bilinmektedir. Her Müslümanın hayatında en az bir defa bu duayı okuması gerekmektedir. Özellikle zor duruma düşen bu duayı okuduğu takdirde ihtiyacı giderilir. Dua etkili olduğunda oldukça fayda sağlar. Bu duayı okuyan kişi tüm varlıkların şerrinden ve tüm hastalıklardan korunacaktır. Bu dua okunduğu takdirde çalınan mallar da kolay bir şekilde bulunur.

KENZÜL ARŞ DUASININ FAYDALARI NELERDİR?

Bu duanın pek çok faydası bulunmaktadır. Özellikle kara sevdaya düşen kişi sevdiğine kavuşur. Bunun yanı sıra kişi ihtiyacı olan hacetlerini gidermek için de bu duayı okuyabilir. Okulunda başarıya ulaşacak ve ya sınava girecek kişiler de bu duayı okumalılar. Bu dua okunduğunda insanın sağlığı da düzelir. Depresyondan kurtulmak isteyen kişilerin hayatının olumsuzluklarından kurtulmak için Kenzül Arş duası okunmalıdır.

KENZÜL ARŞ DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Kenzül Arş duası genellikle gece yarısı ve ya imsak vaktinde okunmalıdır. Özellikle de iki rekat namazın her rekatında İhlas ve Fatiha ile birlikte selam edilmesinden sonra da bu dua okunabilir. Bu şekilde dünyada ve ahirette istenilenlere nail olunur.