Hz. Yunus'un Duası Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Hz. Yunus'un Duası kaç kez okunmalı?

Yunus peygamberin bu vahiyi yerine getirmesi için kavmine geri dönmüş ve tebliği etmeye devam etmiştir. Ancak Yunus peygamberin bu tebliğine kulak asmayan ninova kavmi için Allah'ın gazabına hazır olmaları gerektiğini hatırlatmıştır. Allah'ın gazabından son 2 gün kala tevbe ederek ninova kavmi helak olmaktan kurtulmuştur.

Hz. Yunus'un Duası Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri!

Yunus peygamber Filistin de İsraik kabilesi Celile şehrinde doğmuştur. Zebul'un kavmine mensuptur.

İsrailoğullarının taşkınlıkları, puta tapmaları ve cahiliye devrinin çok şiddetle yaşandığı dönemde Allah'ın varlığının ve birliğine inanmaları yönünde çağrılarını hayatı boyunca yinelenmiş ve bu sebeple kendi kavmi içerisinde dışlanmış, düşmanlıklarını kazanmıştır. Bu sebeple Allah Yunus peygamberimizi korumak için onu yunus balığının midesinde saklamış kötülüklerden ilahi güçle korunmuştur.

Kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerim içerisinde Yunus ayetinde açıkça belirtildiği gibi Yunus gönderilen peygamberler arasındadır. kelamı ile açıkça altı çizilmiştir.

Ninova kavmi içerisinde Yunus peygamber İslamiyetin yayılması ve Allah'ın kelamını kavmine tebliğ ile görevlendirilmiştir. Ancak ne var ki ninova kavmi bu tebliğleri dikkate almamış ve yunus peygamberi yok etmek için hareket geçmişlerdir. Allah'ın Yunus peygamberi korumaya alması ile birlikte israiloğulları ve ninova kavmine gazabını yaşatmıştır. Buna göre Yunus peygambere kavmin içerisinde sadece 2 kişi iman etmiş geri kalan insanlar inkara devam etmiştir. Sonrasında Allahın Yunus peygambere vahiy yolu ile Ey Yunus halkına geri dönerek onlara 40 gün boyunca bana iman etmeleri yönünde davetini yinele diyerek kavmin inkardan dönmeleri için müddet vermiştir.

Yunus peygamberin bu vahiyi yerine getirmesi için kavmine geri dönmüş ve tebliği etmeye devam etmiştir. Ancak Yunus peygamberin bu tebliğine kulak asmayan ninova kavmi için Allah'ın gazabına hazır olmaları gerektiğini hatırlatmıştır. Allah'ın gazabından son 2 gün kala tevbe ederek ninova kavmi helak olmaktan kurtulmuştur.

Yunus Peygamberimizin Allah' a ettiği şu dua ile Allah'ın koruması altına alınmıştır. Şöyle ki

Lâ ilâhe illâ ente subhâneke inni kuntu minez zalimin derken Tefsiri şu şekilde açıklanmaktadır

Allahım seni her türlü noksanlıktan seni tenzh ederim. Şüphesiz ki ben kendine zulmedenlerden oldum.

Hz. Yunus'un Duası Kaç Kez Okunmalı?

Hz Yunus'un kendi kavminin inkarcılarını Allah'ın vahiy ve tebliğini beklemeden hareket etmesi ve kavmini terk etmesi sonucunda Allah tarafından cezalandırılışı ve sonrasında Yunus peygamberin doğruyu görerek tevbe etmesi ile Allah'ın affına nail olmuştur. Allah tarafından büyük bir balık olan yunus balığı tarafından yutulması ve midesinde kaldığı süre içerisinde Allah dua ederek yaptığı günahın affını tüm kalbiyle istemesi üzerinde Lâ ilâhe illâ ente subhâneke inni kuntu minez zalimin duası onun Allah tarafından affını sağlamıştır.

Hz Yunus'un etmiş olduğu dua günlük hayatta sıklıkla okunması kişiye şifa verecek darlıktan ve ruh sıkıntısından kurtaracaktır. Yürek sıkışmasına iyi gelecek ve kişiye büyük ferahlık verecektir.

Hz Yunusun Allah'ın emri ile 40 gün kavminin başında durmasını tebliğ etmesi sebebiyle Hz Yunusun duasının her gün belirli bir sayı olmaksızın okunması uygun olmaktadır.

Hz Yunus'un duasını her gün mümkün olduğu kadar sıklıkla okunması kişinin sıkıntısını giderecek üzüntüsünü alacak mucize yaratan dualar arasında yer almaktadır. Bu duayı okuyan her kişinin Allah'ü Teala tarafından tüm dileklerini ve dualarını kabul edecektir.