Hatim duası nasıl okunur? Hatim duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri!

Müslümanların okudukları dualar ve bu duaların faziletleri mutlaka bilinmelidir. Özellikle de Kuran-ı Kerim'i hatim eden kişilerin dikkat etmesi gereken pek çok detay bulunmaktadır. Genellikle hatim duası Kuran-ı Kerim'i hatmedenlerin yaptıkları hatimden sonra okudukları dua olarak bilinmektedir. Hatim duası Allah katında çok makbuldür. Diyanet İşleri başkanlığı tarafından resmi belirtilen hatim duası çoğu kişi tarafından da okunmaktadır. Hatim duasında Allah katında ibadetlerini yerine getiren ve tüm kulluk görevlerini eksiksiz yapan sıfatlar da bulunmaktadır.

HATİM DUASI NASIL OKUNUR?

Tüm Müslümanlar için duaların birbirinden çok önemi bulunmaktadır. O nedenle Hatim duası da yapısı itibari ile çok önem taşımaktadır. Kuran-ı Kerim'i okuyarak hatmeden kişiler tüm bu hatim sonrasında Hatim duasını okurlar. Hatim duası Allah katında çok makbul bir dua olarak bilinir. Allah katında ibadetlerini yerine getiren kişiler Hatim duasını okurlar. Kuran-ı Kerim'in hatmedilmesine dair birbirinden çok sayıda hadisler bulunmaktadır. Hatim duası da hatim yapıldıktan sonra okunmaktadır.

HATİM DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

El Hamdü lilahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil müttekin. Vela udvane illa alezzalimin. Ves salatü ves selamü ala. Rasuline Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecme in. Rabbena takabbel minna inneke ente's semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke ente't tevvabür Rahim. Vehdina ve veffikna ilel hakkı ve ila tarıkın müstekim. Bi beraketil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti men erseltehü rameten lil alemin. Va fü anne ya Kerim. Va fü anna ya Rahim. Vağfir lena zünübena bi fadlike ve keramike ya ekramel ekramin.

HATİM DUASININ FAZİLETLERİ

Hatim duası okumanın çok sayıda fazileti bulunmaktadır. Özellikle de Kuran-ı Kerim hatim duası okunurken Müslümanların toplanması müstehap yani çok sevap olarak bilinir. Hadis-i şerifte Kuran-ı Kerim'i hatmedenlerin duasının kabul olacağı söylenmektedir. Hatim okuyan kişilerin yanında da bir adamı bulundurulmaktadır. Ayrıca Kuran-ı Kerim'i hatim eden Müslüman kimseye 60. 000 melek dua etmektedir. Hatim duasını yapan kişi Allah yolunda cihat yapmış kadar sevap kazanmış olur. Hatim duasının sevabı da oldukça fazladır.

HATİM DUASI NASIL YAPILIR?

Hatim duası iki farklı şekilde yapılabilir. Öncelikle Allah rızası için namaz kılınır. Sonrasında hatim duası okunur. Gerektiğinde Kuran-ı Kerim'i aktardıktan sonra kıbleye doğrulup hatim duası yapılır. Namaz bittikten sonra ise secdeden kalkmadan hatim duası okunur. Kuran-ı Kerim için hatim duası Arapça olarak okunur. Allah katında hatim edilen Kuran-ı Kerim için de hatim etmeye ve yönlendirmeye ve rabbin rızasını alınıp alınmadığının kontrol edilmesi için de emin olunması için okunmaktadır.

HATİM DUASI TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Özellikle en iyi sonuç müttakilerindir. Düşman ise ancak zalimlerin içindedir. Hz. Muhammed'e onun bütün ehl-i beytine ve ashabına selam ve salat olsun.