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    Dini BilgilerElveda Şehri Ramazan sözleri ve güle güle Ey Şehri Ramazan mesajları! Ramazana veda için resimli, anlamlı, dualı, ilahili Ramazanın son günü mesajları!
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Elveda Şehri Ramazan sözleri ve güle güle Ey Şehri Ramazan mesajları! Ramazana veda için resimli, anlamlı, dualı, ilahili Ramazanın son günü mesajları!
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    Elveda Şehri Ramazan sözleri ve güle güle Ey Şehri Ramazan mesajları! Ramazana veda için resimli, anlamlı, dualı, ilahili Ramazanın son günü mesajları!

    Ramazanın son günü mesajları ile Güle güle Elveda Şehri Ramazan sözleri için yapılan aramalar Ramazan ayının sona ermesine az bir süre kala başladı. Ramazan ayı Cumartesi günü idrak edilecek arefe günüyle bitecek, 1 Mayıs günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü eda edilecek. Biz de Ramazan’a veda etmek için resimli, anlamlı, dualı, ilahili güle güle ey şehri ramazan mesajları derledik. İşte elveda ya şehri ramazan sözleri ve mesajları…

    29.04.2022 - 08:13 |
    Elveda Şehri Ramazan sözleri ve güle güle Ey Şehri Ramazan mesajları! Ramazana veda için resimli, anlamlı, dualı, ilahili Ramazanın son günü mesajları!

    Elveda ya şehri ramazan sözleri ve Ramazanın son günü mesajları için aramalar arttı. 11 ayın sultanı Ramazan Ayı geldi ve gidiyor. Ramazan’a veda ederken günün anlam ve önemini yansıtacak, kalplerde sıcak hisler uyandıracak, yüzde tebessüm ettirecek elveda ya şehri ramazan sözleri derledik. İşte Ramazana veda için resimli, anlamlı, dualı, ilahili güle güle ey şehri ramazan sözleri ve mesajları…

    Elveda Şehri Ramazan sözleri ve güle güle Ey Şehri Ramazan mesajları Ramazana veda için resimli, anlamlı, dualı, ilahili Ramazanın son günü mesajları

    ELVEDA ŞEHRİ RAMAZAN SÖZLERİ

    Elveda ey Şehr-i Ramazan elveda
    Elveda ey Şehr-i Rahmet elveda
    Elveda ey elveda
    EyŞehr-i Kuran elveda

    Allah, ehl-i imanın ibadetlerini kabul buyursun, tevfik ve hidayetlerini arttırsın; bu arefeyi, cennet-asa bir baharın arefesi olarak kabul ediyoruz; Rabbimiz, baharımızı da lütfetsin; âmin.

    Onbir Aylık Yoldan Geldin
    Müminlere Rahmet Oldun
    Asilere Azap Oldun
    Elveda Ey Şehr-i Ramazan Elveda

    Elveda Şehri Ramazan sözleri ve güle güle Ey Şehri Ramazan mesajları Ramazana veda için resimli, anlamlı, dualı, ilahili Ramazanın son günü mesajları

    Elveda yâ şehr-i Ramazan.. Seneye tekrar kavuşmak nasib olsun inşallah…

    Ey Mübarek Kur’an ayı Saimlere gufrab ayı Müminlere ihsan ayı şehri mübarek elveda!

    Ömürden Bir Ramazan Daha Gelip geçti. Evveli Rahmet Ortası Mağfiret Sonu Kurtuluş olan Huzur ayı Ramazan Elveda.

    On bir ayın sultanısın, dertlilerin dermanısın, Hakk’ın bize ihsanısın, elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.

    Zekat fitre verildi, fakir fukara sevindirildi, bereketin görüldü, elveda ya şehr-i Ramazan.

    Elveda ya şehr-i Ramazan, oldun sen on bir aya sultan, sende indi mübarek Kur’an, Dünya’yı doldurdun hep nurlan.

    Hak emrini ettik eda, nefsimizi kıldık feda, kavuştursun bizi hüda, şehr-i Ramazan elveda.

    Elveda Şehri Ramazan sözleri ve güle güle Ey Şehri Ramazan mesajları Ramazana veda için resimli, anlamlı, dualı, ilahili Ramazanın son günü mesajları

    Yavaş yavaş uğurluyoruz Ramazan’ı… Önce teravihi uğurladık, şimdi son sahurumuzu yaptık, son iftarımızla elveda ya şehri Ramazan diyeceğiz. Ne de çabuk geçti kutlu zaman dilimleri, daha dün yazmış gibiyim hoş geldin on bir ayın sulatanı diye… Allah nice Ramazan’lara kavuşmayı ve çok daha iyi değerlendirmeyi nasip etsin hepimize. Şimdiden herkesin Bayram’ını kutluyorum. Tatlı, huzurlu, mutlu bir bayram olsun…

    11 ay yoksun yine, veda vakti şimdi, gidiyorsun.

    Ey Kur-an ve rahmet ayı sen Şehr-i Mübarek’sin, Mü”minlere hem gereksin, sırat üstünde muratsın, Elveda ey vahyi mübarek elveda, Elveda ey Şehr-i Rahmet elveda, Elveda ey mübarek Ramazan elveda, Elveda ey Kur-an ayı elveda.

    Bir bahar müjdesi gibiydi gelişin. Rahmetinle kandık, şifa bulduk. Şimdi gidiyorsun ey Şehr-i Ramazan elveda.

    Elveda Şehri Ramazan sözleri ve güle güle Ey Şehri Ramazan mesajları Ramazana veda için resimli, anlamlı, dualı, ilahili Ramazanın son günü mesajları

    ELVEDA ŞEHR-İ RAMAZAN İLAHİSİ

    Elveda elveda şehr-i sıyam elveda elveda elveda Şehr-i Ramazan elveda

    Elveda elveda şehr-i sıyam elveda elveda elveda Şehr-i Ramazan elveda

    Elveda elveda şehr-i sıyam elveda elveda elveda Şehr-i Ramazan elveda

    Yılda bir kez şehri seyran eyleyen gündüzün bu halka mihman eyleyen

    Sonra tavus gibi cevelan eyleyen ey şehr-i sıyam elveda

    Elveda şehr-i Ğufran elveda

    Elveda elveda şehr-i sıyam elveda elveda elveda Şehr-i Ramazan elveda

    Elveda Şehri Ramazan sözleri ve güle güle Ey Şehri Ramazan mesajları Ramazana veda için resimli, anlamlı, dualı, ilahili Ramazanın son günü mesajları

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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