Elveda ya şehri ramazan sözleri ve Ramazanın son günü mesajları için aramalar arttı. 11 ayın sultanı Ramazan Ayı geldi ve gidiyor. Ramazan’a veda ederken günün anlam ve önemini yansıtacak, kalplerde sıcak hisler uyandıracak, yüzde tebessüm ettirecek elveda ya şehri ramazan sözleri derledik. İşte Ramazana veda için resimli, anlamlı, dualı, ilahili güle güle ey şehri ramazan sözleri ve mesajları…

ELVEDA ŞEHRİ RAMAZAN SÖZLERİ

Elveda ey Şehr-i Ramazan elveda

Elveda ey Şehr-i Rahmet elveda

Elveda ey elveda

EyŞehr-i Kuran elveda

Allah, ehl-i imanın ibadetlerini kabul buyursun, tevfik ve hidayetlerini arttırsın; bu arefeyi, cennet-asa bir baharın arefesi olarak kabul ediyoruz; Rabbimiz, baharımızı da lütfetsin; âmin.

Onbir Aylık Yoldan Geldin

Müminlere Rahmet Oldun

Asilere Azap Oldun

Elveda Ey Şehr-i Ramazan Elveda

Elveda yâ şehr-i Ramazan.. Seneye tekrar kavuşmak nasib olsun inşallah…

Ey Mübarek Kur’an ayı Saimlere gufrab ayı Müminlere ihsan ayı şehri mübarek elveda!

Ömürden Bir Ramazan Daha Gelip geçti. Evveli Rahmet Ortası Mağfiret Sonu Kurtuluş olan Huzur ayı Ramazan Elveda.

On bir ayın sultanısın, dertlilerin dermanısın, Hakk’ın bize ihsanısın, elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.

Zekat fitre verildi, fakir fukara sevindirildi, bereketin görüldü, elveda ya şehr-i Ramazan.

Elveda ya şehr-i Ramazan, oldun sen on bir aya sultan, sende indi mübarek Kur’an, Dünya’yı doldurdun hep nurlan.

Hak emrini ettik eda, nefsimizi kıldık feda, kavuştursun bizi hüda, şehr-i Ramazan elveda.

Yavaş yavaş uğurluyoruz Ramazan’ı… Önce teravihi uğurladık, şimdi son sahurumuzu yaptık, son iftarımızla elveda ya şehri Ramazan diyeceğiz. Ne de çabuk geçti kutlu zaman dilimleri, daha dün yazmış gibiyim hoş geldin on bir ayın sulatanı diye… Allah nice Ramazan’lara kavuşmayı ve çok daha iyi değerlendirmeyi nasip etsin hepimize. Şimdiden herkesin Bayram’ını kutluyorum. Tatlı, huzurlu, mutlu bir bayram olsun…

11 ay yoksun yine, veda vakti şimdi, gidiyorsun.

Ey Kur-an ve rahmet ayı sen Şehr-i Mübarek’sin, Mü”minlere hem gereksin, sırat üstünde muratsın, Elveda ey vahyi mübarek elveda, Elveda ey Şehr-i Rahmet elveda, Elveda ey mübarek Ramazan elveda, Elveda ey Kur-an ayı elveda.

Bir bahar müjdesi gibiydi gelişin. Rahmetinle kandık, şifa bulduk. Şimdi gidiyorsun ey Şehr-i Ramazan elveda.

ELVEDA ŞEHR-İ RAMAZAN İLAHİSİ

Elveda elveda şehr-i sıyam elveda elveda elveda Şehr-i Ramazan elveda

Elveda elveda şehr-i sıyam elveda elveda elveda Şehr-i Ramazan elveda

Elveda elveda şehr-i sıyam elveda elveda elveda Şehr-i Ramazan elveda

Yılda bir kez şehri seyran eyleyen gündüzün bu halka mihman eyleyen

Sonra tavus gibi cevelan eyleyen ey şehr-i sıyam elveda

Elveda şehr-i Ğufran elveda

Elveda elveda şehr-i sıyam elveda elveda elveda Şehr-i Ramazan elveda