°
Şehir seçiniz
    BİST2.4180.00EURO15.74-0.03USD14.820.19ALTIN902.76-0.40
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Dini BilgilerElem Neşrah Leke Sadrek ne demek? Elem Neşrah Leke Sadrek (İnşirah)suresinin anlamı, okunuşu ve fazileti…
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Elem Neşrah Leke Sadrek ne demek? Elem Neşrah Leke Sadrek (İnşirah)suresinin anlamı, okunuşu ve fazileti…
    ABONE OL

    Elem Neşrah Leke Sadrek ne demek? Elem Neşrah Leke Sadrek (İnşirah)suresinin anlamı, okunuşu ve fazileti…

    Kur'an'ın 94. Suresi olan İnşirah Suresi (Elem Neşrah Leke Sadrek) 8 ayetten oluşur. Surenin Mekke'de indirildiğine inanılıyor. İslam inancına göre surenin okunması insanın sıkıntıların giderilmesini ve kalbinin ferahlamasını sağlıyor. Peki, Elem Neşrah Leke Sadrek ne demek? Elem Neşrah Leke Sadrek (İnşirah)suresinin anlamı, okunuşu ve fazileti…

    27.04.2022 - 10:38 |
    Elem Neşrah Leke Sadrek ne demek? Elem Neşrah Leke Sadrek (İnşirah)suresinin anlamı, okunuşu ve fazileti…

    Kur'an'ı Kerim'in 94. suresi olan İnşirah suresi halk dilinde “Elem Neşrah leke Sadrek” olarak da bilinir. sıkıntılı zamanlarda, keder ve üzüntü gibi durumlarda okuyabileceğiniz bir suredir. İşte Elem Neşrah Leke Sadrek (İnşirah)suresinin anlamı, okunuşu ve fazileti…

    Elem Neşrah Leke Sadrek ne demek?

    Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir. Mushaftaki sıralamada doksan dördüncü, iniş sırasına göre on ikinci sûredir. Duhâ sûresinden sonra, Asr sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

    Sûrede Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile Müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

    ELEM NEŞRAH LEKE SADREK SURESİNİN OKUNUŞU

    Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

    1- Elem neşrah leke sadrâk.

    2- Ve vada’nâ ’anke vizrâk.

    3- Elleziy enkada zahrâk.

    4- Ve refa’nâ leke zikrâk.

    5- Feinne me’al’usri yusrâ.

    6- İnne me’al’usri yusrâ.

    7- Feizâ ferağte fensab.

    8- Ve ila Rabbike ferğab.

    ELEM NEŞRAH LEKE SADREK (İNŞİRAH)SURESİNİN ANLAMI

    Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

    1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

    2-3 Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?

    4- Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

    5-6 Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

    7-8 Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.

     

    GÜNCEL HABERLER

    H3N8 virüsü insana bulaştı! Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...

    H3N8 virüsü insana bulaştı! Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...

    Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor

    Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor

    Rekabet Kurulu duyurdu! 4 şirkete 159 milyon 391 bin lira ceza

    Rekabet Kurulu duyurdu! 4 şirkete 159 milyon 391 bin lira ceza

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    H3N8 virüsü insana bulaştı! Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...

    H3N8 virüsü insana bulaştı! Ülkeden resmi açıklama geldi, en belirgin semptomu...

    Sıradaki Haber
    Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor

    Millet bahçesinin 'M' harfini çaldı, 7 yıl hapisle yargılanıyor

    Sıradaki Haber
    SSK emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü? Bayram ikramiyesi neye göre, saat kaçta yatacak? Emekli bayram ikramiyesi yattı mı?

    SSK emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bugün mü? Bayram ikramiyesi neye göre, saat kaçta yatacak? Emekli bayram ikramiyesi yattı mı?

    Sıradaki Haber
    Rekabet Kurulu duyurdu! 4 şirkete 159 milyon 391 bin lira ceza

    Rekabet Kurulu duyurdu! 4 şirkete 159 milyon 391 bin lira ceza

    Sıradaki Haber