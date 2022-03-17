Berat Kandili orucu kaç gün tutulur, niyeti nasıl yapılır? Diyanet Berat Kandili fazileti ve sevabı nedir, kandil orucu tek gün mü tutulur?

Berat kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? Mübarek kandil gecelerini ve günlerini ibadet ederek geçirmek isteyenler bu yıl 17 Mart 2022 tarihine denk gelen Berat Kandili için araştırma yapıyor. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizi, Savm, 39; İbn Mace, İkamet'u-Salat, 191) demiştir. İşte Berat Kandil orucu ile ilgili merak edilenler…

BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN VE NE ZAMAN TUTULUR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebu Davud, Savm, 62; Tirmizi, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, aşura ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyam, 196, 197; İbn Mace, Sıyam, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyam, 198) diye cevap verirdi. Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

BERAT KANDİL ORUCU NİYETİ

'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir.



Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

BERAT KANDİLİ ORUCU TEK GÜN TUTULUR MU?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

BERAK KANDİLİ FAZİLETİ VE SEVABI

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bu günle ilgili olarak "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" dediği buyurulmuştur.

Bu görüşe dayanarak Şaban ayının 15. Gecesinin diğer günlerden ayrı olarak ibadetle dolu geçirilmesi ve tövbe edilmesi tavsiye edilmiştir. Allah'ın affedici yanının zikredildiği gecede Müslümanların günahlarından arınması oldukça önemli.

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah'a dua ve niyazda bulunmalıyız.

Allah'ın bu gecede tövbe edip İslam'a yönelen birçok kişiyi günahlarından dolayı affedeceği rivayet edilmiştir. Buna göre bu geceye özel olan anahtar kelime "bağışlanmak".

Bu gece, bu yıl içinde doğacak ve ölecek kullar deftere yazılır, herkesin rızkı belirlenir ve ameller Allah'a arz olur.

Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.