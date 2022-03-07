Berat Kandili ne zaman 2022, Diyanet’e göre hangi gün, ayın kaçında? Berat kandili nedir, önemi ve anlamı!

Berat Kandili heyecanla bekleniyor. Namazlarla, dualarla idrak edilecek, ibadetlerini ihya edileceği Berat Kandili Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece gerçekleşecek. İşte Berat Kandili hakkında merak edilenler…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Diyanet’e göre şaban ayının 15'inci gecesi idrak edilecek Berat Kandili miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 tarihine denk geliyor.

BERAT KANDİLİ NEDİR, ANLAMI VE ÖNEMİ?

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.



Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.



Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:



"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."