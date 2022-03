Berat Kandili mesajları! 2022 dualı, resimli, kısa yazılı ayetli Berat Kandili sözleri ve Berat Kandili ile ilgili hadisler!

Berat Kandili bugün tüm Müslüman alemi tarafından icraa ediliyor. Şaban Ayı'nın on beşinci günü idrak edilen Berat Kandili bu sene 17 Mart'a denk geliyor. Berat Kandili günü ellerini dua için semaya açarken mübarek Berat Kandilinde mesaj göndermek ya da sosyal medya platformlarından kandil mesajı yayınlamak isteyenler Berat Kandil mesajları için araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte Berat Kandili mesajları…

BERAT KANDİLİ MESAJLARI (DUALI, RESİMLİ, KISA YAZILI AYETLİ, VE HADİSLİ)

Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri..!! (Amin) Hayırlı Kandiller...

Cenab-ı Hak, Receb-i Şerif bahçesini ekip, Şaban-ı Şerif suyu ile sulayıp Ramazan-ı Şerif'te bereketli hasat almayı nasip eylesin. Amin… Hayırlı Kandiller.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller…

Yüce Allah mübarek Berat Kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hɑyırlı Kandiller...

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolu olsun. Allah’ın selamı üzerinize olsun. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun!

Tüm İslam âleminin mübarek Berat Kandili kutluyor, bu gecenin hayır ve bereketiyle hepimizi iç huzura eriştirmesini Yüce Allahtan diliyorum… Kandiliniz mübarek olsun…

Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz Mübarek olsun.

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

En güzel isimler (Esmaül Hüsna) Allah'ındır. O Halde O'na o güzel isimlerle dua edin. O'nun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. (Araf 180) Berat Kandiliniz Mübarek Olsun!

Beyaz bir güvercin gönderiyorum size, kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi, tüylerinde nur var. Sizin de kalbiniz nurla dolsun Kandiliniz mübarek olsun…

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim… Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım… Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Kandiliniz mübarek olsun…

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Berat Kandilimiz Mübarek olsun!

Semanın kapılarının açılıp, rahmetin sağanak sağanak yağdığı bugünde; düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle Kandiliniz mübarek olsun…

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun...

Oruçlu olan kimse, bir kimsenin aleyhinde bulunmadıkça veyahut eza ve cefa yapmadıkça, ta orucunu bozuncaya kadar ibadettedir. Kandiliniz mübarek olsun…

Bugün Peygamber efendimizin (s.a.v) doğduğu gündür. Peygamber efendimiz yılında rebiül evvel ayının gecesi doğmuştur. Her yıl bugünde Müslümanlar peygamberimizin dünyaya gelişini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için açılır. Kandiliniz mübarek olsun.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun…

BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Berat Kandili hakkında hadisi şerifler arasında en çok bilineni İbni Abbas ve İbn Mace’den Peygamberimiz (sav) vasıtasıyla rivayetle: “Şaban ayının gündüzünü oruçlu, gecesini ise ibadetle geçirin. Çünkü Allah bu gece rahmetini, mağfireti dünya semasına yayar ve tövbe eden, bağışlanma isteyen, rızık ve şifa isteyen yok mu? İsteyin vereyim” diye buyurduğunu nakletmiştir.

İbn Mace’den bir başka rivayetle Peygamberimizden (sav) şöyle bildirmiştir: “Allah, Şaban ayının 15’inde kullarına rahmetle nazar eder ancak müşrikler bundan faydalanamazlar”.

Enes b. Malik Peygamberimizden (sav) naklen şöyle dediğini rivayet eder: “Allah’u Teala buyurdu, Ey âdemoğlu, Bana dua ettiğin ve benden mağfiret istediğin sürece günahların ne kadar büyük olursa olsun seni bağışlarım”.

Hz. Aişe’den naklen Peygamberimizin şöyle dediği rivayet edilir: “Şaban’ın 15. gecesi Peygamberi (sav) aramaya başladım ve o sırada onu başını secdeden kaldırırken gördüm ve namazdan sonra buyurdu ki Allah Şaban’ın 15. gecesi dünya semasına rahmetini yayar ve Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri adedince insanların günahlarını bağışlar.

Hz. Enes’ten rivayetle Peygamberimize (sav) sorarlar: “Ya Resulullah Ramazan dışında en faziletli oruç hangi oruçtur?” Peygamberimiz (sav) bu soruya şöyle cevap vermiştir: “Ramazan ayının hürmetinden ve sevabından istifade etmek için tutulan Şaban ayı orucudur. Ben de Allah’a amellerimin oruçluyken yükseltilmesini severim”.

Hz. Ali, Peygamberimizin (sav) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Şaban ayının 15’inci gündüzünü oruçlu, gecesini ibadetle tamamlayınız. Çünkü Allah Şaban ayının ortasında güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli ederek, bağışlanma isteyen yok mu, bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, vereyim. Şifa isteyen yok mu, vereyim” diye buyurmuştur.

Zeyd oğlu Üsame’den rivayetle Peygamberimizin (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Şaban ayı, Recep ayı ile Ramazan ayı arasında öyle faziletli bir aydır ki ve ne yazık ki insanlar bundan gafildirler”.