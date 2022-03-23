Aşure günü ne zaman, bu sene aşure günü hangi gündür? 2022 Muharrem ayı hangi aydadır?

Aşure günü ne zaman, hangi gün ve hangi aydadır? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. Ramazan ayı beklenirken, aşure ayının yaklaşıp yaklaşmadığı da sorgulanıyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Hicri yılın ilk günü olan Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bu yıl Aşure Günü, 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor.

Müslüman takviminin ilk ayı olan Muharrem'in 10'unda kutlanan Müslüman kutsal günü (Miladi tarih değişkeni). Arapça on sayısı anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Muharrem kelimesinin kendisi, anlamlarından biri "yasak" (haram) olan Arapça ḥ-r-m kökünden türemiştir. Geleneksel olarak Muharrem, savaşa izin verilmeyen dört kutsal aydan biriydi. Muharrem ayı Hicri takvimin birinci ayıdır. Onuncu günün de ismi, Aşure'dir.