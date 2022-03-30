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    Dini BilgilerAhzab Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Ahzab Suresi okumanın yararları ve faziletleri
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Ahzab Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Ahzab Suresi okumanın yararları ve faziletleri
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    Ahzab Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Ahzab Suresi okumanın yararları ve faziletleri

    Ahzab Suresi, din alimleri ve Müslümanlar tarafından tefsir konuların üzerinde çalışma yapılmış konuların başında yer almaktadır. Ahzab suresinin bazı ayetlerinde emanet kavramı ve emanete rivayet gibi birçok konunun detaylı ile yardımcı olmaya çalıştığı görülmektedir. Emanet kavramı oldukça önemi olan, dikkat edilmesi gerekilen kavramların arasında yer almaktadır.

    30.03.2022 - 13:48 |
    Ahzab Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Ahzab Suresi okumanın yararları ve faziletleri

    Ahzap Suresi, İslam dininde önemli ayetlerin başında yer almaktadır. Emir ve tavsiyelerin bulunduğu Hz. Peygambere verilen ceza ve çektikleri zorluklar bildirilmektedir.

    Ahzab Suresi Okunuşu

    Ya eyyühen nebiyyüttekîllahe ve la tütîîl kafirîne vel münafikîyn innellahe kane alîmen hakîma

     Vettebî'ma yuha ileyke mir rabbik innellahe kane bima ta'melune habîra

    Ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekîla

    Ma cealellahü li racülim min kalbeyni fî cevfih ve ma ceale ezvacekümüllaî tüzahirune minhünne ümmehatiküm ve ma ceale ed'îyaeküm ebnaeküm zaliküm kavlüküm bi efvahiküm vallahü yekulül hakka ve hüve yehdis sebîl

    Üd'uhüm li abaihim hüve akseu îndellah fe il lem ta'lemu abaehüm fe îhvanüküm fid dîni ve mevalîküm ve leyse aleyküm cünahun fîma ahta'tüm bihî ve lakim ma teammedet kulubüküm ve kanellahü ğafurar rahîyma

    Ennebiyyü evla bil mü'minîne min enfüsihim ve ezvacühu ümmehatühüm ve ülül erhami ba'duhüm evla bi ba'dîn fî kitabillahi minel mü'minîne vel mühacirîne illa en tefalu ila evliyaiküm ma'rufa kane zalike fil kitabi mestura

    Ve iz ehazna minen nebiyyîne mîsakahüm ve minke ve min nuhîv ve ibrahîme ve musa ve îysebni memeryeme ve ehazna minhüm mîsakan ğalîza

    Li yes'eles sadikîyne an sîdkîhim ve eadde lil kafirîne azaben elîma

    Ya eyyühellezîne amenüzküru nî'metellahi aleyküm iz caetküm cünudün fe erselna aleyhim rîhav ve cünudel lem teravha ve kanellahü bima ta'melune besîyra

    İz cauküm min fevkîküm ve min esfele minküm ve iz zağatil ebsaru ve beleğatil kulubül hanacira ve tezunnune billahiz zununa

    Hünalikebtüliyel mü'minune ve zülzilu zilzatlen şedîda

    Ve iz yekulül münafikune vellezîne fî kulubihim meradum ma veaddenellahü ve rasulühu illa ğurura

    Ahzap Suresinin Tefsiri

    Müslüman alemine gelen tüm peygamber gibi, son peygamberlerde Allaha karşı itaatsizlikten kaçınmaktadır. Yüce Allah sunmuş olduğu her yasak ve emirleri yerine getirilmesi gerekilen rabbine güvenin sonsuz bir şekilde olduğu anlatılmaktadır. Ahzap savaşı ise, savaştaki münafıkların kurdukları tuzak ve yalanlara karşı peygamberlerin ve Müslümanların baş etmesi gerektiğinin ve direnmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

    Ahzap Suresi, İslam dininde önemli ayetlerin başında yer almaktadır. Emir ve tavsiyelerin bulunduğu Hz. Peygambere verilen ceza ve çektikleri zorluklar bildirilmektedir.

    Ahzap Suresinin Konusu Nedir?

    Hz. Peygambere ve onun ümmetine emirler ve itaatlerin yer alması

    Evlat edinilmesi ve ebeveynlerin çocuklara karşı yaklaşımı

    Kan uyuşmazlığın dışındaki velayet 

    Ahzap savaşının sunduğu psikolojik davranışlar

    Kadınların giymesi gereken giysiler

    Müslümanların olması gerekilen emanet kavramı

    Kadın ve Erkek arasında hiçbir farkın olmaması herkesin ibadet gerekmesi

    Aile hayatı, boşanma, sosyal ilişkiler, örtünme gibi birçok konu hakkında bilgi

    Kuran-ı Kerim de yer alan her ayet ve surenin Müslümanlar açısından önemi oldukça yüksektir. İyi anlamak ve yorumlamak için tefsiri ve konusunun detayları ile okunması, incelenmesi doğru yolu bulunmasında yardımcı olacaktır. Ahzap Suresi de bunların içinde yer almaktadır. Ahzap savaşı ve aile hayatı ile ilgili önemli mesajların içerdiği görülmektedir.

     

     


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