Abdesti bozan şeyler nelerdir? Abdesti bozan durumlar orucu bozar mı?

Oruç özellikle bilerek yeme ve içme yapıldığında bozulan bir ibadet olmaktadır. Bunun dışında kadın ve erkeğin oruçlu olduğu halde cinsel ilişkide bulunmaları hem abdesti hem de orucu bozan bir hal olarak ifade edilmektedir.

Abdesti Bozan Şeyler Nelerdir?

Temizliğe son derece önem veren İslam dini için abdest alma özellikle namaz ibadeti açısından ayrı bir öneme sahip olmaktadır. Bedenin temizliği ve ibadetlerin yerine getirildiği ortamın temizliği ''Temizlik imandan gelir.'' sözünün bir yansıması olmaktadır. Namaz ibadetini yerine getirmenin ilk şartı abdest almak olmaktadır. Bazı durumlar abdestin bozulmasına neden olmaktadır. Bu durumların ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmak yapılacak olan ibadetin Allah huzurunda kabul görmesi açısından önemli olmaktadır.

Abdesti Bozan Durumlar

Abdestin hangi durumlarda bozulacağı şu şekilde ifade edilmektedir:

- Vücuttan idrar, meni, kan veya herhangi bir sıvının ya da maddenin çıkması

- Gaz kaçırmak

- Ağızdan tükürükten fazla olacak şekilde kan çıkması. Ancak vücuttan çıkan kan akmaz ise abdest bozulmamaktadır. Yaradan su veya başka bir şeyin çıkması da bu bağlamda ele alınmaktadır. Mezheplere göre vücuttan çıkan bazı sıvılar abdesti bozmamaktadır. Malikiler ve Şafilere göre idrar ve dışkı dışında vücuttan çıkan maddeler abdestli olmaya engel olmamaktadır.

- Kusulan şey ne olursa olsun ağız dolusu olacak şekilde kusulduğunda abdest bozulmaktadır.

- Uyuma, bayılma, sarhoş olma gibi şuur kontrolüne izin vermeyen her türlü durum abdesti de bozar. Derin uykuda olma abdesti bozmaktadır. Ancak uyku ile uyanıklık arasındaki hal abdestin bozulması için bir neden olmamaktadır.

- Namaz ibadetini yaparken başka birinin duyacağı şekilde konuşmak, gülmek abdestin bozulmasına neden olmaktadır.

- Cinsi münasebet ya da aşırı temas abdesti bozan durumlar arasında yer almaktadır. Mezheplere göre farklılık gösteren bu durum Hanefi mezhebinde erkek ve kadının tenlerinin birbirine dokunması sonucu abdest bozulmasa da çıplak olarak bedenlerin sıcaklığını hissetmek ve şehevi bir temas olması abdestin bozulmasına neden olmaktadır. Şafi mezhebine göre tenlerin birbirine temas etmesi ile abdest bozulmaktadır. Maliki ve Hanbeli mezheplerinde ise cinsel olarak bir haz alındığında abdest bozulmaktadır.

Abdesti Bozan Durumlar Orucu Bozar mı?

Oruç Müslümanların belli saatler içinde yeme ve içmeden uzak durmak suretiyle gerçekleştirdiği bir ibadet türü olmaktadır. Oruç ibadeti belli şartlar göz önünde bulundurulmadığı zaman geçerli bir hükme sahip olmamaktadır. Bu nedenle bu ibadet için belli kıstasları yerine getirmek gerekmektedir. Oruç özellikle bilerek yeme ve içme yapıldığında bozulan bir ibadet olmaktadır. Bunun dışında kadın ve erkeğin oruçlu olduğu halde cinsel ilişkide bulunmaları hem abdesti hem de orucu bozan bir hal olarak ifade edilmektedir.