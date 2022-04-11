Namaz Müslümanların yerine getirmeleri farz olarak gösterilen ibadetler arasında yer almaktadır. Bu ibadeti yerine getirmeden önce yapılması gereken en önemli şey abdest almaktır. Abdest almadan namaz kılınması mümkün olmamaktadır. Namaz için gerekli olan temizliğin yapıldığı abdest belli kurallara göre yapılmaktadır.

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest alma başta namaz ibadeti olmak üzere Müslümanların yapacağı pek çok ibadet için bir ön hazırlık olarak ifade edilmektedir. Abdest alma işlemi kadın ve erkek için aynı sıraların takip edilmesi suretiyle yapılmaktadır. Abdest almak isteyenlerin ilk yapması gereken şey besmele çekmek olmaktadır. Besmele çektikten sonra niyet edilerek abdest alınmaya başlanır. Belli adımların takip edilmesi ile vücudun çeşitli yerleri yıkanır ve abdest alma işi tamamlanmış olmaktadır.

KADIN VE ERKEKTE ABDESTİN SIRASI

Abdest İslam dini için önemli olan bir kavram olmaktadır. Abdest, farzların başında yer almaktadır. İslam dini içinde yer alan herhangi bir ibadetin gerçekleştirilmesinin ön koşulu abdest almak olarak ifade edilmektedir. Kadın ve erkek için aynı sıralarda ve şekillerde gerçekleştirilen abdest için suyun bulunmadığı yerlerde toprakla abdest almak mümkün olmaktadır. Niyet ederek abdest almaya başlanmaktadır.

Besmele çekildikten sonra abdest alma sırası şu şekilde olmaktadır:

- Eller bileklere kadar olacak şekilde 3 defa yıkanır.

- Sağ el ile ağza 3 defa su alınır ve ağız çalkalanır.

- Sağ el ile buruna 3 defa su çekilir ve burun temizlenir.

- Yüzün tamamı 3 defa yıkanır.

- Sağ kol dirseklere kadar kuru kalmayacak şekilde 3 defa yıkanır.

- Sol kol dirseklere kadar kuru yer kalmayacak şekilde 3 defa yıkanır.

- Su ile eller ıslatılarak sağ elin avuç içi başın üzerine konularak meshedilmesi sağlanmaktadır.

- Eller ıslak bir şekilde sol elin şehadet parmağı ile sol kulak içi, sağ elin şehadet parmağı ile de sağ kulak içi ve baş parmak yardımıyla da kulağın arka tarafı meshedilmesi gerekmektedir.

- Kulak için gerekli olanlar yapıldıktan sonra eller ıslatılmadan kullanılmayan üç parmakla da boyun meshedilmelidir.

- Sağ ayak topuklar ve parmaklarla beraber 3 defa iyice yıkanmalıdır.

- Sol ayak da topuklar ve parmaklarla birlikte 2 defa iyice yıkanması gerekmektedir.

- Abdest alma işlemi bittikten sonra abdest alan kişinin kıbleye doğru dönerek “Kelime-i Şehadet” getirmesi gerekmektedir.

ABDESTİN FARZLARI

Abdest Müslümanların belli kuralları yerine getirerek yaptığı bir hazırlık olmaktadır. Vücudun temizlenmesi olarak yapılan bu işlemler her ibadet için aynı olmakla birlikte kadın ve erkeler için de bir farklılık içermemektedir. Abdestin belirtilen farzı dört tane olarak ifade edilmektedir. Abdestin farzları şu şekilde sıralanmaktadır:

- Başın dörtte birini mesh etme

- Kolları dirseklere kadar iyice yıkamak

- Yüzü iyice yıkamak

- Ayakları topuklarla beraber iyice yıkamak