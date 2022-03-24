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    Dini Bilgiler2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi ayda, kaçında ve hangi günde?
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri 2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi ayda, kaçında ve hangi günde?
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    2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi ayda, kaçında ve hangi günde?

    Kurban Bayramı’nın bu sene ne zaman olacağı merak ediliyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Kurban Bayramı 2022 yılında temmuz ayına denk geliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, temmuzun kaçında?

    24.03.2022 - 15:36 |
    2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi ayda, kaçında ve hangi günde?

    2022 dini günler takviminin belli olmasıyla Kurban Bayramı’nın ne zaman olacağı araştırılmaya başlandı. İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi…

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

    Kurban Bayramının 1. günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak.

    DİNİ TAKVİM 2022

    Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

    Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

    Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

    Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

    Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

    Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

    Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

    Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

    Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

    Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

    Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

    Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

    Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

    Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

    Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

    Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

    Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

    Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

     

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