Adak orucu nedir? Sünnet mi yoksa vacip midir? Adak orucu ve niyeti ne demek?

Oruca başlamadan önce Ramazan ayı ile beraber pek çok vatandaş oruç ibadetleri hakkında öğrenmek istediği bazı bilgileri araştırıyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen bu araştırmalar kapsamında oruç adağı ilk sıralar arasında yer almaktadır. Bu konuda öncelikle adak nedir bundan başlamak gerekir. Bireyin vacip veya farz cinsinden olup, kendisi için farz ile vacip olmayan bir ibadeti yerine getireceğine dair, Allah'a söz vermek suretiyle kendisine borç kılması şeklinde ifade edilebilir.

Pek çok değişik amaç doğrultusunda yılın farklı zaman dilimlerinde adak ele alınır. Bunlar içerisinde özellikle Ramazan ayına girildiği zaman oruç adağı pek çok vatandaş tarafından merak edilmektedir. Bu konuda detaylı bilgileri alabilir; aynı zamanda sünnet mi yoksa vacip mi yine beraber niyeti hakkında da bilgiler elde edebilirsiniz.

Adak Orucu Nedir?

Adaklar için genelde şartların gerçekleşmesi halinde yerine getirilmesi büyük öneme sahiptir. Mutlaka zaman kaybetmeden ve kısa süre içerisinde adak ele alınması gerekir. Eğer şart gerçekleşmeden adak yerine getirilirse geçerli sayılmaz. Belli bir zamana bağlı şekilde adak orucu da buna göre tutulmalıdır. Diğer taraftan adak oruçları belli bir zamana dahil değildir. Oruç tutmanın yasak olduğu gün ile beraber Ramazan ayı dışında adak orucu tutulabilir. Ancak bu orucun adak niyeti üzerinden tutulması en önemli unsurdur.

Peki, oruç adağı nedir? Kişinin kendini mecbur hissetmesi ile beraber ibadet yapılabilmektedir. Özellikle sevap kazanmak ve nefsini tutabilmek için herhangi bir zaman diliminde adak orucu gerçekleştirilebilir. Ramazan ayı ile beraber orucun yasak olduğu günlerde, kişi kendini adayarak belirli gün boyunca oruç tutabilir. Böylece oruç kendisine farz olur. Herhangi bir zaman belirtilmemiş ise dilediği vakit tutabilir. İşte buna da oruç adağı denmektedir.

Sünnet Mi Yoksa Vacip midir?

En çok merak edilen konulardan biri de oruç adağı sünnet mi yoksa vacip mi sorusu olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda oruç adağının vacip olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle farz ve vacip olmayan bir ibadeti yapacağına dair Allah'a Söz vermek suretiyle, o ibadetin kendisine borç kılınması olarak dile getirilebilir. Bu durum Ramazan ayı ve orucun yasak olduğu günlerin dışında herhangi bir zaman gerçekleştirilebilir. Zira adaklar herhangi bir şart ve zamana bağlanmaz. Kişi ne zaman Adak konusunda Allah'a Söz vermek suretiyle kendisine bunu borç kılarsa o zaman orucu tutabilir. Bu doğrultuda şart yerine gelmesi ile beraber vacip olan oruç adağı olabilir.

Adak Orucu ve Niyeti Ne Demek?

Kişinin istediği herhangi bir zaman dilimi içerisinde, Allah'a söz vermesi ile beraber ibadetin kendisine borç kılması adak orucu olarak bilinir. Şart yerine getirilmesi ile beraber bu niyet Allah'a ibadet olarak belirlenmiş gün içerisinde gerçekleştirilir. Vacip ya da farz olmayan bir ibadeti yerine getireceğine dair Allah'a söz veren kişiler, şart yerine getirildiği zaman bu niyete harfiyen uyar. Böylece oruç günlerinin yasak olduğu ve Ramazan'ın olmadığı dönemlerde kişi adak orucunu yerine getirme hakkına sahiptir. Herhangi bir zaman ve gün mefrumu bu konuda geçerli değildir. Önemli olan ise Allah'a karşı verilen söz ve şartın yerine gelmesi ile beraber niyetin gerçekleştirilmesidir.