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    OtomobilSUV’lara özel lastik üretti
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    SUV’lara özel lastik üretti

    Pirelli dünyanın en popüler araç segmenti olacağı öngörülen SUV’lara (Sportif Arazi Araçları) özel yeni Scorpion lastik serisini tanıttı.

    17.02.2022 - 22:01 |
    SUV’lara özel lastik üretti

    Yeni Scorpion serisi 35 yıldan uzun süredir SUV pazarında uzmanlaşan ailenin, premium modellere yönelik ‘terzi işi’ tasarımlı ve farklı mevsimlere özel lastiklerle tamamen yenilenmesini hedefliyor. Yeni lastik serisi SUV’ların daha fazla ağırlık, yüksek ağırlık merkezi ve mekanik- sürüş dinamikleri gibi temel özelliklerine yanıt vermek için özel olarak geliştirildi.

    Fren mesafesi kısaldı

    Scorpion serisi, tüm portföyde elektrikli veya şarj edilebilir hibrit otomobiller için en fazla sayıda homologasyonu içeriyor. Önceki nesille başlayan bu süreç, bugün en yeni ürünlerle devam ediyor. Bu lastikler, yanaklarındaki ‘Elect’ işaretiyle tanınıyor. Yeni Scorpion lastiklerin tasarımında güvenlik de ana odak noktalarından birini oluşturuyor. Kuru ve ıslak zeminde frenleme, sırt kuvvetinin yanı sıra blokların ve hamurun yenilikçi tasarımı sayesinde önceki Verde lastiklere kıyasla yüzde 7 oranında iyileştirildi. Lastikler önümüzdeki günlerde pazara sunulacak.

     

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