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    OtomobilODD'nin yeni Başkanı Bozkurt oldu!
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    ODD'nin yeni Başkanı Bozkurt oldu!

    Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin yeni yönetimi belli oldu

    01.04.2022 - 09:18 |
    ODD'nin yeni Başkanı Bozkurt oldu!

    Türk otomotiv sektörünün 44 markasını çatısı altında barındıran Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Ali Bilaloğlu ODD'nin başkanlığını Ali Haydar Bozkurt'a devretti.

    2022 yılı beklentilerinin paylaşıldığı Genel Kurul’da yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin seçimi de gerçekleşti. ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, ODD’nin 2021 faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dr. Hayri Erce sunumunda ‘2020 ilk çeyreğinde başlayan pandeminin zorlukları ve belirsizliklerinin 2021 yılında devam etmesi ile yaşanan tedarik sorunları ve çip krizinin olumsuz etkileri sebebiyle, otomotiv iç pazarı sekiz yüz bin adet seviyesinin de altında kapandı. Otomotiv sektörü iç pazar adetleri, sektörümüzde 2015 yılında yakalanan bir milyon adetlik iç pazar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. 2022 yılı iç pazar tahminlerine göre ise, geçen seneki iç pazar adetlerini yakalamak büyük başarı olacaktır’ dedi.

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