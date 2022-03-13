GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinYasemin Şefkatli gelen fırsatı eliyle tepti! Rekor ücret...
HaberlerMagazin Haberleri Yasemin Şefkatli gelen fırsatı eliyle tepti! Rekor ücret...
ABONE OL

Yasemin Şefkatli gelen fırsatı eliyle tepti! Rekor ücret...

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in küçük oğlu İdo Tatlıses ile evlendikten sonra tanınmaya başlayan Yasemin Şefkatli, gelen fırsatı kendi eliyle tepti. Reklam filmi teklifi alan Yasemin Şefkatli, sunduğu ücret ile gelen teklifi kaybetti.

13.03.2022 - 17:40 |
Yasemin Şefkatli gelen fırsatı eliyle tepti! Rekor ücret...

Yaklaşık beş ay kadar önce arabesk müziğin imparatoru olarak tanımlanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in küçük oğlu İdo Tatlıses ile nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli, Tatlıses ailesinin gelini olduktan sonra tanınmaya başladı. Evlilik sonrası Yasemin Şefkatli'ye birçok markadan reklam teklifi gelmeye başladı. 

YASEMİN ŞEFKATLİ'YE RET CEVABI


Hürriyet'te yer alan habere göre; Yasemin Şefkatli'ye son olarak bir telefon markasından reklam filmi teklifi geldi. Marka, Tatlıses'in gelinine oynaması için 450 bin TL'lik bir teklifte bulundu. Ancak Yasemin Şefkatli 1 milyon TL talep edince, marka ile anlaşma sağlanamadı.

ALTIN KEMER HEDİYE ETTİ


İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz yıl ekim ayında gösterişli bir düğün ile uzun zamandır aşk yaşadığı aynı yaştaki model sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu.

Oğlunun düğünü için kesenin ağzını açan Tatlıses, hiçbir masraftan kaçınmamış ve gelinine verdiği düğün hediyesi olay olmuştu. İmparator, düğünde gelinine 450 bin TL değerinde bir altın kemer takmıştı.

Yasemin Şefkatli 30 yaşına girdi! İdo Tatlıses'ten sürpriz...
İlgili Haber
Yasemin Şefkatli 30 yaşına girdi! İdo Tatlıses'ten sürpriz...
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nasıl tanıştıklarını anlattı! 'Sarışın kız beni bul'
İlgili Haber
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nasıl tanıştıklarını anlattı! 'Sarışın kız beni bul'

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hülya Avşar 12 milyon TL'lik teklifi düşünecek!

Hülya Avşar 12 milyon TL'lik teklifi düşünecek!

Yasemin Şefkatli gelen fırsatı eliyle tepti! Rekor ücret...

Yasemin Şefkatli gelen fırsatı eliyle tepti! Rekor ücret...

Cicişler Esra Ersoy neden hapis cezası aldı?

Cicişler Esra Ersoy neden hapis cezası aldı?

Adı Sevgi oyuncuları ve konusu! Adı Sevgi oyuncularının isimleri ne, Adı Sevgi konusu nedir?

Adı Sevgi oyuncuları ve konusu! Adı Sevgi oyuncularının isimleri ne, Adı Sevgi konusu nedir?

Sıradaki Haber