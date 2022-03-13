Yasemin Şefkatli gelen fırsatı eliyle tepti! Rekor ücret...

Yaklaşık beş ay kadar önce arabesk müziğin imparatoru olarak tanımlanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in küçük oğlu İdo Tatlıses ile nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli, Tatlıses ailesinin gelini olduktan sonra tanınmaya başladı. Evlilik sonrası Yasemin Şefkatli'ye birçok markadan reklam teklifi gelmeye başladı.

YASEMİN ŞEFKATLİ'YE RET CEVABI



Hürriyet'te yer alan habere göre; Yasemin Şefkatli'ye son olarak bir telefon markasından reklam filmi teklifi geldi. Marka, Tatlıses'in gelinine oynaması için 450 bin TL'lik bir teklifte bulundu. Ancak Yasemin Şefkatli 1 milyon TL talep edince, marka ile anlaşma sağlanamadı.

ALTIN KEMER HEDİYE ETTİ



İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz yıl ekim ayında gösterişli bir düğün ile uzun zamandır aşk yaşadığı aynı yaştaki model sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu.

Oğlunun düğünü için kesenin ağzını açan Tatlıses, hiçbir masraftan kaçınmamış ve gelinine verdiği düğün hediyesi olay olmuştu. İmparator, düğünde gelinine 450 bin TL değerinde bir altın kemer takmıştı.