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Ünlü rockçı Mark Lanegan hayatını kaybetti

Amerikalı rock topluluğu Queens of the Stone Age'in yıldızı Mark Lanegan, 57 yaşında hayatını kaybetti.

23.02.2022 - 00:44 |
Ünlü rockçı Mark Lanegan hayatını kaybetti

Mark Lanegan'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, ünlü müzisyen geçen yıl Covid-19'a yakalanmış ve böbrek hastalığı yaşamıştı.

Lanegan'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili dostumuz Mark Lanegan bu sabah İrlanda'da bulunanKillarney kasabasındaki evinde hayatını kaybetti" ifadesi yer aldı.

Mark Lanegan, Rock sahnesinin dev isimlerinden biriydi ve The Screaming Trees, Queens Of The Stone Age ve The Gutter Twins'in de aralarında bulunduğu gruplarla yaptığı çalışmalarla bir grunge ikonu haline gelmişti.

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