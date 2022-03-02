ÃœnlÃ¼ oyuncu Buse Arslan kaza geÃ§irdi

Buse Arslan, rol dizinin setinden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra kaza geÃ§irdi. Milliyet'ten Sercan KÄ±smet'in haberine gÃ¶re; Oyuncunun, aracÄ±yla eve giderken Riva yolunda arkadan gelen bir aracÄ±n Ã§arpmasÄ±yla, Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

Emniyet kemeri takÄ±lÄ± olan Arslan, hemen hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Boynundan darbe alan oyuncuya, boyunluk takÄ±ldÄ±. SaÄŸlÄ±k durumu iyi olan Arslan, bir sÃ¼re boyunlukla gezecek.

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