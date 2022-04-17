Tuvana Türkay Türkiye'yi terk etti mi? İddialara yanıt verdi...

Tuvana Türkay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Instagram'da 2.6 milyon takipçisi olan oyuncunun ülkeyi terk ederek Londra'ya yerleştiği ama orada yapamayarak döndüğü iddiası bulunuyordu. Bebek'te görüntülenen oyuncu bu iddialara açıklık getirdi.

Tuvana Türkay açıklamasında ''Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra'ya gidip geliyorum. İşlerim olduğu için sürekli gidip geliyorum. Okulum orada. Londra'ya taşınmam söz konusu değil'' dedi.

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Tuvana Türkay, "Eski bilinen bir şarkıya cover yapıyorum ama şarkının adını şu an söyleyemem" diyerek yeni projesini de duyurdu. (SnobMagazin)