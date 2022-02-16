Tuğba Ekinci yine gündemde! "Pısırık erkek sevmem"

Güncel konularla ilgili yaptığı yorumlar ve sosyal medya üzerinden yaptığı göndermelerle gündem olan Tuğba Ekinci, geçtiğimiz sene ayrıldığı nişanlısıyla tekrar barıştığını açıklamıştı.

Tuğba Ekinci, son olarak ise Hadise'ye evlilik teklifi eden iş insanı Mehmet Dinçerler’in borçlarından dolayı davalık olmasına yaptığı gönderiyle gündeme gelmişti.

Instagram hesabından pilot nişanlısı Berk Fenercioğlu'nun spor yaptığı anları paylaşan Ekinci, "Hadise, kusura bakma, benim nişanlım seninkinden kaslı ve yakışıklı. Babasının parasıyla da hava atmıyor. Borcu da yok. Pilottur kendisi" ifadelerini kullandı.

Tuğba Ekinci, şimdi ise YouTube sayfasından yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. Tuğba Ekinci, otel tatillerinden çok çadırda tatil yapmayı sevdiğini belirtti. Otellerde bulunan klimalardan bıktığını aktaran Tuğba Ekinci, ormanda ağaçların altında çadır tatilinin daha güzel olduğunu savundu.

"PISIRIK ERKEK SEVMEM"



Aradığı erkek tipine de değinen Tuğba Ekinci, “Pısırık erkek sevmem, erkek dediğin becerikli olacak” ifadelerini kullandı.

Program sunucusu Tuğba Ekinci’nin parmağında yüzük olmadığını fark etti ve, “İlişkiniz de bir sorun mu var” sorusunu yöneltti. Tuğba Ekinci ise “Bugün böyle olmuş bazen takarsın bazen çıkarırsın” ifadelerini kullandı.