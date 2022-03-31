The Wanted grubu üyesi ünlü şarkıcı Tom Parker hayatını kaybetti

The Wanted grubunun Instagram hesabından yapılan açıklamada Tom Parker için "O bizim kardeşimizdi, hissettiğimiz kayıp ve üzüntü kelimelerle ifade edilemez" denildi.

Parker'ın eşi Kelsey Hardwick de Instagram hesabında yaptığı paylaşımda ölüm haberini doğruladı ve "Çok üzgünüz. Tom'u bugün erken saatlerde, tüm ailesi yanındayken kaybettik. Kalplerimiz kırık. Tom bizim dünyamızın merkezindeydi, onsuz bir hayatı hayal bile edemiyoruz. Onun bulaşıcı gülümsemesini, enerjisini hiç unutmayacağız. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Son anına kadar savaştığını bilmenizi istiyoruz. Tom seninle sonsuza kadar gurur duyacağım" ifadesine yer verdi.

İleri evre beyin kanseri teşhisi konulan Parker bir süredir bu hastalıkla mücadele ediyordu.