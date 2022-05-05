Teşkilat dizisinden peş peşe iki ayrılık daha!

TRT’nin Tims&B imzalı rekortmen dizisi “Teşkilat”, 48. bölümünün ekrana geleceği 29 Mayıs günü sezon finali yapacak. Dizinin yeni bir gelişme olmazsa yeni sezonda da devam etmesi planlanıyor. 1 Mayıs Pazar günü tekrarı yayınlanan dizinin yeni bölümü ise 8 Mayıs Pazar günü ekrana gelecek.

Dizide ayrıca yakında iki ayrılık yaşanacak. Ezgi Eyüboğlu’nun ardından dizinin Hakkı Dayı’sı Tuncer Salman ve Tövbekar’ı Hakan Boyav da ekibe veda edecek. Başarılı yönetmenler Burak Arlıel ve Burak Müjdeci’nin yönettiği Teşkilat’ta Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Şenler ve Nihat Altınkaya gibi ünlü isimler seyirciyle buluşuyor.