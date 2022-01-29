Yalnız Kurt dizisinin konusu ne, hikayesi gerçek mi? Yalnız Kurt kimi anlatıyor, hangi konuları ele alacak?

Yalnız Kurt bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Türkiye'de yaşanan olayları, cinayetleri ve darbeleri anlatacak olan Osman Sınav imzalı dizi, şimdiden izleyicinin ilgisini çekti. Yönetmenliğini Çağatay Tosun’un yaptığı, yapımcılığını ise Osman Sınav’ın üstlendiği ATV’nin yeni dizisi ‘Yalnız Kurt’ için beklenen gün geldi. Peki, Yalnız Kurt dizisinin konusu ne, hikayesi gerçek mi?

YALNIZ KURT KONUSU NE, DİZİDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Yalnız Kurt 15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindiği ve bu süreçte neler yaşandığını da ortaya koyacak.

1950'lerden günümüze uzanan birçok olayın konu edileceği dizide; 15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl ve neden gelindiği de ortaya koyulacak. İzleyicinin kafasındaki birçok soru işareti aydınlatılacak.

Yalnız Kurt, ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'da izleyicileri ile buluşacak.

YALNIZ KURT DİZİSİ OYUNCULARI

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay - Sare Türkmen

Murat Han - Doğan Sakınma

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin - Sefer

Cihan Ünal - Davut Bahadır

Yaprak Medine - Mira

CİHAN ÜNAL (DAVUT BAHADIR (KUMANDAN)

Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

HASAN DENİZYARAN (ALTAY KURTOĞLU)

Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

DAMLA COLBAY (ESRA TÜRKMEN)

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.