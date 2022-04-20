Yakamoz S245 konusu nedir, oyuncuları kim? Yakamoz S245 nasıl izlenir?

Yakamoz S-245 bugün başladı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin yer aldığı dizinin yönetmenliğini Tolga Karaçelik, senaristliğini ise Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak üstleniyor.

Yakamoz S-245 konusu nedir?

Güneşte meydana gelen gizemli bir doğa olayı sonucu gün ışığının insanları öldürdüğü ve sadece denizin yüzlerce metre altında ‘Afotik zone’ denen bölgede bir denizaltıda bulunan bir grup bilim insanı ile Yakamoz S-245 adlı askeri denizaltının mürettebatının hayatta kaldığı bir hikayeyi konu alıyor.

Bilim Kurgu dizisi olan Yakamoz S-245'te denizaltı ile yürütülen bir araştırmaya katılan deniz biyoloğu Arman, Dünya'yı altüst eden bir felaketin ardından mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi verir.

Yakamoz S245 nasıl izlenir?

Yakamoz S-245 dizisini izlemek için Netflix'e üye olmak gerekiyor. Netflix üyeliği olanlar ise kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra diziyi izleyebilecek.