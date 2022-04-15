Vedat Çöloğlu kimdir? Pınar Eliçe kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gençliği ve son hali!

Petek Dinçöz'ün Miami'ye taşınmasıyla ilgili konuşan Pınar Eliçe, "Petek hayatı boyunca bir erkeğin gücüne ihtiyaç duydu. Arkasında Can Tanrıyar gibi güçlü bir adam vardı. Ayrılma kararından sonra da yok oldu gitti" dedi. Ameliyat olduğu için programa görüntülü olarak bağlanan Seyhan Soylu ise Eliçe için "Pınar Eliçe orada Petek Dinçöz' ü eleştiriyor. Söylemezsem kendime ihanet etmiş olurum. Türkiye'de en büyük bir gazinoyu dahi kiralayabilecek tek kadın Pınar Eliçe'dir. Türkiye'nin en lüks gazinosu Maksim Gazinosu kiralandı Pınar Eliçe için Vedat Çöloğlu tarafından" dedi. Soylu'nun iddiasını yalanlayan Eliçe "O bir şehir efsanesi Seyhan. Öyle bir şey olabilir mi? Ben 12 yıl boyunca nasıl çıkabildim o zaman Maksim'de?" diyerek karşılık verdi. Soylu, "İlk çıkış çok önemlidir Pınar. İlk sihir. Sen zaten çok güzel bir kadınsın. Türkiye'de Fahrettin Aslan'dan kralı bir gazino kiralayamaz. O tarihte nişanlısı Vedat Bey tam 30 Trilyon para ile bir aylığına kapattırdı. Pınar Eliçe için hala gazino kapatılır yalnız. Bunun da altını çiziyorum" şeklinde konuştu. Öğrendikleri karşısında adeta yıkılan Pınar Eliçe "Evet benim hayatımda o dönem öyle bir insan vardı. Bunu inkar etmiyorum. Ama kalkıp da milyon dolarlar falan hangi enayi böyle bir parayı verir? Yanlışın var Seyhancığım" ifadelerini kullanırken Maksim'in sahibi Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan yayına bağlanarak Seyhan Soylu'yu doğruladı.

VEDAT ÇÖLOĞLU KİMDİR?

Pınar Eliçe eski nişanlığı olarak bilinen Vedat Çöloğlu’nun hayatı ile ilgili detaylı bilgi yok.

PINAR ELİÇE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Aslen Yugoslavya doğumlu olan Pınar Eliçe, 1972 doğumlu ve şu sıralar yeniden sahne almaya hazırlanıyor. Umre'ye gitmesi ile konuşula Pınar Eliçe bir kez evlilik yaptı. 2008 yılında Çetin Çapan'dan boşandı ve bir oğlu var.

Bir zamanlar televizyon dünyasının en ünlü simalarından olan Pınar Eliçe 1972 yılında Yugoslavya'da dünyaya geldi. 1987 yılında O Bir Melekti, Son Gün Son Gece, Kuzgun ve Şeytan Sofrası gibi sinema ve dizi projelerinde yer aldı. 1997 yılında Duydun Mu, 2000 yılında Alabora ve 2008 yılında Olur mu Olur isimli albümleri ile müzik severler tarafından uzun süre takip edilmiştir.

Pınar Eliçe, 2008 yılında eşi Çetin Çapan'dan boşandıktan sonra kayıplara karışmıştı. Pınar Eliçe daha önce verdiği bir söyleşide mesleği bırakmasına dair şunları söylemişti: "Ben hiçbir zaman şöhretin esiri olmadım. Evliliğimde alışverişimi kendim yapıyordum. İnsanlar beni gördüklerinde yadırgıyorlardı. Evde tuvaletleri bile ben temizlerdim. Ev kadınlığı çok zor. Keşke bir işim olsaydı, sabah çıkıp akşam eve gelseydim."

PINAR ELİÇE'NİN GENÇLİĞİ





SON HALİ