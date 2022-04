Survivor 2022 All Star tüm heyecanı ile devam ediyor. 17 Nisan Pazar akşamı haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için ünlüler ile gönüllüler kıyasıya yarıştı. Dokunulmazlık oyununda kaybeden takım konseyde aralarından bir kişiyi yazmak zorunda kaldı. Survivor'da yeni bölüme ise Nisa'nın Barış'a söyledikleri damga vurdu. Peki, Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor yokluk adasına kim gitti? İşte Survivor 3. Eleme adayı ve konseyde yaşananlar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım ünlüler oldu.

KONSEYDE ORTALIK KARIŞTI!

Survivor'da dokunulmazlık oyununda Nisa'nın Barış'a söyledikleri ise damga vurdu. Nisa oyun sırasında Barış'ın Yağmur ve Sude'nin yanına giderek teselli etmesine atıfta bulunarak, "Çıldıracağım. Kadınları döven adam şu an ağlayan kadınları teselli ediyor" dedi. Barış ise konseyde bu sözlere yanıt verdi. Barış yaptığı açıklamada, "Yarışmanın çok eşiğinden döndüm. Şu an mutluyum ama hedef değiştirdim. Bundan sonraki tüm mücadelem bana destek olanlar için olacak. Her şey çok güzeldi. Benim kafama takılan soru işareti var. Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, ağlıyorlardı. Aslında birçok yarışmacının yanına gittim. Tabii bazı şeyler duydum. Nisa, benimle alakalı daha önce bir şeyler söylemişti. Benimle alakalı yerli yersiz, 'kadınları dövüyor, kadınları ağlatan adam şov yapıyor' ifadesini kullanmış. Ben her şeye saygı duyuyorum. Benim kadınları ağlattığımı ya da dövdüğünü neye dayanarak ima ettiğini çok merak ediyorum. Gerçekten benimle alakalı hiçbir şey düşünmesin, söylemesin. Çünkü ben öyle yapıyorum." dedi. Nisa, Barış'a cevap olarak, "Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kendisi de biliyor. O an orada içimden gülmek geldi. O yüzden şu an bir şey demek istemiyorum. Ben de görmezden geliyorum merak etmesin. O kadar kez ağladım ve evimde kapandım o kadar şey oldu ki... Bu konulara girmeye hiç gerek yok." yanıtını verdi. Acun Ilıcalı, 'Barış seni dövdü mü?' sorusuna Nisa, "El kaldırmışlığı oldu, kapıyı kitleyip gitmişliği oldu" açıklamasında bulundu.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Sevilen yarışma Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı konseyde aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı. Yarışmada daha önceki eleme adayları gönüllülerden Evrim ve Ayşe olmuştu. Bu akşamın eleme adayı ise Nisa oldu.