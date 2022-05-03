Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmaz oyununu kim kazandı? Yokluk adası kaldırıldı mı? İşte Survivor son bölüm eleme adayı!

Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen programı Survivor All Star’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor All Star'da mücadele devam ederken, ekranlara gelen 94'üncü bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Kırmızı ve Mavi takımhaftanın son dokunulmazlık oyunuyla karşı karşıya geldi. Peki, Survivor eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor dördüncü eleme adayı kim oldu? Survivor son bölüm yaşananlar!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da kıran kırana geçen mücadelede 8 - 6'lık skorla kadınlar mücadelesini kazanan mavi takım, ardından 8 - 5'lik skorla erkekler mücadelesini de kazandı. Survivor’da haftanın son dokunulmazlığını kazanan takım mavi takım oldu. Dokunulmazlığın yanı sıra ödül de kazanan mavi takım yarışmacıları, oyun alanından özel jet ile alınarak Dominik Las Terrenas'a gittiler.

ACUN ILICALI’DAN BAYRAM HEDİYESİ!

Bir eleme adayının daha belli olduğu konseyde, oylama öncesi Acun Ilıcalı yarışmacıları sevindiren açıklama yaptı. 'Bunun artık kazanını kaybedeni olmaz' diyen Acun Ilıcalı, takımlara bayram hediyesi verdi. Acun Ilıcalı iki takımın da villada kalacağını aktardı.

YOKLUK ADASI KALDIRILDI MI?

Acun Ilıcalı'dan yarışmacıların çok sevindiği bir açıklama daha geldi. Ilıcalı, "Arkadaşlar bundan sonra yokluk adası yok" dedi ve yarışmacılar sevinç çığlıkları attı. Yokluk adasına en çok giden isimlerden biri olan Evrim büyük sevinç yaşadı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımının kaybetmesiyle birlikte dördüncü eleme adayı Sude oldu. Diğer eleme adayları ise şöyle; Barış, Ayşe ve Evrim.