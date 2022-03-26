Survivor 2022 Birleşme Partisi ne zaman olacak? Survivor 2022 Birleşme Partisi tarihi ne, kimler var?

Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? Acun Ilıcalı Elif Gören'in mide rahatsızlığı nedeniyle adaya veda etmesinin ardından eleme sayısının tamamlandığı için kalan yarışmacıların birleşme partisine katılabileceğini açıklayarak, birleşme partisinin tarihini duyurdu. 2022 Survivor All-Star birleşme partisi tarihi…

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Survivor 2022 All-Star birleşme partisi, 27 Mart Pazar günü yayınlanacak. Birleşme partisi saati ise 20.00'de TV8'de olacak.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNDE KİMLER VAR, KAÇ YARIŞMACI KATILACAK?

Survivor 2022 All-Star takımında birleşme partisine katılacak yarışmacılar belli oldu. Ünlüler takımından 11 kişi, Gönüllüler takımından 11 kişi olmak üzere toplam 22 yarışmacının birleşme partisine katılacağı bildirilmişti.

Ünlüler takımındaki elemelerin daha fazla olması ile birlikte Ünlüler takımından 9, Gönüllüler takımından 13 kişi olmak üzere toplam 22 yarışmacı birleşme partisinde bir araya gelecek.

Survivor 2022 All-Star yarışmasında birleşme partisi öncesinde Ünlüler takımında 9, Gönüllüler takımında 13 yarışmacı kaldı.

BİRLEŞME PARTİSİNE KATILACAK YARIŞMACILAR

Ünlüler

Adem Kılıçcı

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Çağan Atakan Arslan

Gizem Memiç

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Parviz Abdullayev

Sema Aydemir

Gönüllüler

Anıl Berk Baki

Ardahan Uzkanbaş

Ayşe Yüksel

Berkan Karabulut

Evrim Keklik

Gökhan Keser

Hikmet Tuğsuz

Nisa Bölükbaşı

Ogeday Girişken

Seda Ocak

Sude Burcu

Yağmur Banda

Yasin Obuz