Survivor 2022 Birleşme Partisi ne zaman olacak? Survivor 2022 Birleşme Partisi tarihi ne, kimler var?
Survivor birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? Tv8’de yayınlanan Survivor yarışmasının birleşme partisi tarihi, yarışmayı takip edenler tarafından merak ediliyor. Acun Ilıcalı dün yayınlanan bölümde birleşme partisinin tarihini açıkladı. Peki, Survivor 2022 Birleşme Partisi ne zaman olacak? 2022 Survivor All-Star birleşme partisi hangi gün, tarihi ne? İşte Survivor birleşme partisi hakkında merak edilenler…
Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman yayınlanacak? Acun Ilıcalı Elif Gören'in mide rahatsızlığı nedeniyle adaya veda etmesinin ardından eleme sayısının tamamlandığı için kalan yarışmacıların birleşme partisine katılabileceğini açıklayarak, birleşme partisinin tarihini duyurdu. 2022 Survivor All-Star birleşme partisi tarihi…
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Survivor 2022 All-Star birleşme partisi, 27 Mart Pazar günü yayınlanacak. Birleşme partisi saati ise 20.00'de TV8'de olacak.
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNDE KİMLER VAR, KAÇ YARIŞMACI KATILACAK?
Survivor 2022 All-Star takımında birleşme partisine katılacak yarışmacılar belli oldu. Ünlüler takımından 11 kişi, Gönüllüler takımından 11 kişi olmak üzere toplam 22 yarışmacının birleşme partisine katılacağı bildirilmişti.
Ünlüler takımındaki elemelerin daha fazla olması ile birlikte Ünlüler takımından 9, Gönüllüler takımından 13 kişi olmak üzere toplam 22 yarışmacı birleşme partisinde bir araya gelecek.
Survivor 2022 All-Star yarışmasında birleşme partisi öncesinde Ünlüler takımında 9, Gönüllüler takımında 13 yarışmacı kaldı.
BİRLEŞME PARTİSİNE KATILACAK YARIŞMACILAR
Ünlüler
Adem Kılıçcı
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Çağan Atakan Arslan
Gizem Memiç
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Parviz Abdullayev
Sema Aydemir
Gönüllüler
Anıl Berk Baki
Ardahan Uzkanbaş
Ayşe Yüksel
Berkan Karabulut
Evrim Keklik
Gökhan Keser
Hikmet Tuğsuz
Nisa Bölükbaşı
Ogeday Girişken
Seda Ocak
Sude Burcu
Yağmur Banda
Yasin Obuz