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Sevilay Hanım evlilik teklifi aldı!

Gelinim Mutfakta 879. bölümde Sevilay Hanım, aldığı evlilik teklifine "Evet!" dedi, ortalık karıştı!

03.03.2022 - 17:53 |
Sevilay Hanım evlilik teklifi aldı!

Program görevlisi Sevilay Hanıma bir kutu getirdi. Kutunun içinde tek taş yüzük ve bir not vardı. Notta, romantik cümlelerle evlilik teklifi vardı. Nursel Ergin, bu durumu gün sonu değerlendirmesine taşıdı. Miyase, bu konu ile ilgili bilgisi olmadığı için bozuldu. Kaynanası Sevilay Hanımın evlenmesine karşı olduğunu söyledi. Sevilay Hanım ise, kameralar önünde teklif aldığı kişiye "Evet!" diyerek Miyase'ye cevabını verdi. İşler ters gitmezse bir ay sonra evlenecek olan Sevilay Hanımı, diğer yarışmacı gelinler ve kaynanalar destekledi. Nursel Ergin de, bu mutlu kararın arkasında olduğunu söyledi.

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