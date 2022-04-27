Salı gününün en çok izlenen dizisi yine Üç Kız Kardeş oldu!

Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş, sosyal medyada da oldukça konuşuldu. TT listesinde yer alan dizide, Sadık’ın kalp krizi geçirdiği sahne izleyicileri derinden etkilerken, Türkan’ın Rüçhan’dan hesap sorduğu sahne ise en çok konuşulan sahneler arasında yerini aldı.

Rüçhan Hanım'ın Nesrin’le yaptığı konuşma Kalender ailesinin evinde bomba etkisi yarattı. Sadık, geçirdiği kalp krizi sonrası çok zor bir mücadele verirken, Nesrin ve kızlar ise perişan oldu. Bu olaydan sonra Türkan için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Türkan, babasının acısının ardından Rüçhan'dan hesap sordu. Rüçhan, Özer ve Somer'in baskılarına rağmen boyun eğmeyerek hatasını kabul etmedi. Rüçhan’ın hatasını anlayıp Kalender Ailesi'nden özür dileyip dilemeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu. Mine’nin karnındaki bebeğin babasının Nihat olduğunu öğrenen Somer, Mine’den tamamen uzaklaştı. Somer, Rüçhan'ın ailesinde açtığı yaraları sarmaya çalışırken, Türkan’la bir konuşma yaptı. Ne yapacağını bilmeyen Somer, artık ilişkilerinin kaderine Türkan'ın karar vermesini istedi. Türkan ve Somer aşkının sonunun ne olacağı ise yeni bölümde izleyici ile buluşacak.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı Kanal D’de…